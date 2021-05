Júniustól újra látogatható a Dreher Sörmúzeum tárlata

A nyár első napján újra megnyitja kapuit a Dreher Sörmúzeum, az ország egyik legjelentősebb söripari szakgyűjteménye. Az indulásra már a kiállítás ikonikus darabjai is felkészültek és titokban mozgolódva várják a látogatókat, akik most virtuálisan is betekinthetnek a kulisszák mögé a múzeum weboldalán.

Május 18-án a Múzeumi világnapon nemcsak a kultúrát ünnepeljük, hanem a hosszú bezártság utáni óvatos újranyitást is. A kőbányai Dreher Sörmúzeum június 1-től ismét látogatható az oltási igazolvánnyal, valamint az oltást igazoló applikációs adattal rendelkezők számára, előtte pedig az érdeklődők szabadon bepillanthatnak a múzeum új, mini digitális tárlatába, hogy ízelítőt kaphassanak a rájuk váró élményekből.

„Talán most van a leginkább szükségünk kulturális élményekre, amelyek segítenek inspirálódni, feltöltődni és további ismereteket szerezni. A kultúra összeköti az embereket, közösségeket épít és azon dolgozunk, hogy a Dreher Múzeummal ehhez mi is méltóképpen tudjunk hozzájárulni – legyen szó akár online térről vagy személyes múzeumi látogatásról” – mondta Szabó Ibolya, a Dreher Sörgyárak kommunikációs vezetője.

A múzeum weboldalán játékos gifek és stop motion videók hirdetik, hogy már a műtárgyak is mozgolódnak és várják az újraindulást és a látogatókat. A zárt ajtók mögött táncot járnak a szerszámok, a malátagyár tűzharangja megkondul, a sörmester cipője izgatottan dobol és persze a sört is csapra verik, hogy teli korsók fogadják a hamarosan érkező látogatókat.

A mini digitális tárlat itt érhető el: https://www.dreherzrt.hu/eletre-kel-a-muzeum/

Emellett a múzeum állandó kiállítása is – közel 2000 tárgy, fotó, dokumentáció – digitalizálásra került az elmúlt időszakban. Ezek a relikviák a nagyközönség számára is elérhető „online kiállítás” rendszerébe kerültek fel, ahol a fotók mellett részletes leírás olvasható a tárgyakról. Jelenleg 352 tárgy érhető el a MúzeumDigitár oldalán, de ez a szám folyamatosan nő, jelenleg is zajlik a fotók feldolgozása, revíziója, a digitális kiállítás bővítése. A tárgyakon túl kiállítási archívum (az 1955-ös, 1957-es, 1965-ös és az 1997-es kiállításokról), valamint különböző tárgyválogatások is elérhetők lesznek hamarosan az oldalon.

A Dreher Sörmúzeum 2000-ben épült állandó kiállítása virtuálisan is elérhető a MúzeumDigitár oldalán.

A Dreher Sörmúzeumot tavaly újították fel alapításának negyvenedik évfordulója alkalmából. Az ország egyik legegyedülállóbb szakgyűjteménye a magyar sörgyártás történetének értékes relikviáit mutatja be digitális és interaktív tartalmakkal kiegészítve.