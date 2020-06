Júniusban sem tért még magához, szédelgetett csak a boltos világ

Június első felében a kasszaadatok szerint 3,7%-kal kisebb volt a boltok bevétele a korábbinál. Ez rosszabb a májusi 2,6%-os elmaradásnál. Az élelmiszerboltokban ráadásul árumennyiségben kevesebbet vásároltunk, úgy tűnik, kitart még a babkonzerv és hiányzik a külföldi vásárló is. A webáruházak megugrása, amitől nem kell hasra esni, már kisebb az áprilisi csúcsnál.

A statisztika két módon összegez. Számolja a pénztárakban hagyott forintokat, 2015-től az online kasszaadatokat átvéve. És nézi azt is, hogy az árváltozások nyomán – szaknyelven – volumenben (mennyiségben, kilóban, literben darabban is méricskélve) hogyan változik a költekezés. Az utóbbi mutatót szokás kiemelni.

Újabban ugyanakkor a szokásos havi adatközlést jócskán megelőzve megjelennek a folyóáras kasszaadatok is, mennyi pénzt is hagytunk a pénztárakban, aminél két kérdésre nagyon is kell ügyelni. Az egyik, hogy ezek nem a szokásos volumenadatok (ott is van apró betűkkel, hogy OPG, NAV adatok, volt olyan elemzés amelyik ezt nem vette figyelembe). A másik, hogy ebben nincsenek benne a webáruházak adatai (ott ugyanis nincs online adatközlés). Jó ez így, hogy ez legalább gyorsan jön, de van mit latolgatni is.

Boltos világ összesen

Korábban azzal számoltunk, hogy az április mélypont után a május és a június a fokozatos kilábalás időszaka lesz, de némi meglepetés a májusinál gyengébb júniusi első félidő. Ezt követően majd a harmadik negyedévben térhet a nulla szint környékére a boltos világ, esetleg némileg már felette körözve, mondtuk. Hát most ez a “felette” bizonytalanná vált. És az utolsó negyedév, a black friday és a karácsony hozhat egy lendületet, ebben azért bízunk, így kedvező esetben – az erős, fel is spájzolt első negyedévvel együtt – az összesenben visszaesés nélkül léphet túl a 2020-as esztendőn a boltos világ. A meghatározó a gazdaság egészének a helyzete persze, a GDP, ezen keresztül a bérkiáramlás, a munkanélküliség alakulása, és az is, hogy lesz-e a gazdaságot visszavető második járványhullám.

A szokásos adatok áprilisig jelentek eddig meg, a folyóáras értékindexek májusról és június első feléről. Összegeztünk és latolgattunk. A májusi folyóáras adatokat már számolni kellett, a webet is hozzáadtuk, a félhavi júniust pedig egész hónapra vetítettük:

2020 január február március április május június folyóár 945 957 1.045 910 1.025* 1.017* volumenindex +7,6 +10,9 +4,4% -10,2% -3,1%* -4,2%* KSH, érték: milliárd forint, június: 1-17., volumenindex: előző évhez képest, kiigazítatlan, */: számított adat, OPG-ből, júniusi web: májusival azonos ütemű növekedést feltételezve, május-júniusi volumenindex: 2,5%-os kiskereskedelmi (termék) árindexet feltételezve (a KSH külön árindexet számol a kiskereskedelemre), és 2%-os növekedési webhatást előrevetítve

Egyes iparcikkes területek már növekedtek júniusban, például a híradástechnikai piac, de a ruházat még mindig nem talált magára (az úgynevezett “mns” körben van benne).

A benzinkutak bevétele június első felében pontosan harmadával kisebb volt a korábbinál, de volt árcsökkenés is, így a literes volumencsökkenés ennél kisebb lesz (valahol 10-15% között).

Élelmiszeres boltok: lejtmenetben

Itt sem árt vigyázni, ugyanis a májusi-júniusi OPG adatközlés csak az úgynevezett élelmiszer vegyes boltokra vonatkozik (a nagyobb láncok itt vannak), a különféle kisebb élelmiszer szakboltokra (például húsbolt, zöldséges) már nem. Ebben a körben az 1,5%-os folyóáras (kasszaadat) növekedés a korábbi hónapoknál kisebb, 5% körüli élelmiszerdrágulást számolva bizony 3-4%-os volumencsökkenést takar. Tehát több pénz maradt a kasszában, de kevesebbet kellett cipekedni hazafelé.

Ezeknek a boltoknak a forgalma februárban 11%-kal, márciusban 15%-kal ugrott meg, volumenben. Folyóáron, kasszaadatokban ugyanakkor februárban 17%, márciusban 21% volt a megugrás az előző évhez képest. Ebben volt egy vastag spájzolás is (február legvégétől érezhető volt már). Úgy tűnik, a babkonzerv kitartott júniusban is. És ne feledjük, a home office, digitális tanrend is a bolti élelmiszervásárlás irányában terelt, és így alakult eképpen a piac.

Nyilván a külföldiek élelmiszer vásárlásának elmaradása is lehúzta a mérleget, ez például 2019-ben 250 milliárd forint környékén járt. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi is elköltöttünk élelmiszerféleségekre külföldön közel 90 milliárd forintot, így ha ők sem jönnek, mi sem megyünk alapon, de a mérleg persze így is minuszos, 3% kiesés a bevételeket tekintve.

Webáruházak: persze, jó ez nekik, de nem kell hasra esni

Júniusban már csak másfélszeres volt a megugrás, mint márciusban (áprilisban kétszeres). Azért ehhez tegyük hozzá, hogy március 17-től az iparcikkes boltoknak 15 órától, március 28-tól vidéken május 4-ig, a fővárosban május 18-ig többségének teljesen zárva kellett lennie, így nem csoda, hogy többen vásároltak a weben.

De hát ez a “többet” a teljes iparcikkes körhöz is kell mérni, hiszen onnan és a netes külhoni rendelésektől terelődött át a forgalom növekménye, ami a májusi adat szerint megkezdte a visszarendeződést.

Az elmúlt években 30% felett volt a webáruházak növekedése, 2020-ban éves szinten ennél lehet majd nagyobb a bővülés, de annyival azért már nem: szeret a vásárló turkálni is.

(blokkk.com)