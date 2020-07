Június második felében robbantottak a vásárlók

A KSH már hetente szórja az online kasszaadatokat. Június második felében élénkült a boltos világ, egy hét alatt faragtak egy nagyot a mínuszokból a vásárlók és így kisebb lett a visszaesés. Így már az első félév nulla körüli eredményt hozhat a boltos világban, persze nem a pénz értékét, hanem a növekedési ütemet nézve: erős első negyedév + vártnál kisebb gödör a másodikban = egy hete még rosszabbat vártunk.

Korábban még azzal számolhattunk, hogy június első felében a kasszaadatok szerint 3,7%-kal esett vissza a hagyományos boltok bevétele. De hát a legfrissebb statisztika szerint június 1-23 között már csak 2,3% a lemaradás az előző évhez képest. És ez a már kisebb visszaesés a bő háromhetes időszak utolsó hetében jött be, ez az egy hét faragott le a három hetes mutatóból 1,4%-nyi visszaesést. Ennyivel kisebb lett a gödör:

KSH, NAV OPG adatok

Összejöhet egy nullás első félév

Újra is számoltuk a mérlegünket. A legfontosabb változás, hogy májushoz képest a júniusi hónapban így már nem romlott a mérleg, a májusihoz képest nem nagyobb, hanem kisebb lett a visszaesés. Beleszámoltuk ismét a webáruházi értékesítést is a mérlegünkbe (aminek értéke nincs benne az OPG adatokban):

2020 január február március április május június folyóár 945 957 1.045 910 1.025* 1.039* (1.017*) volumenindex +7,6 +10,9 +4,4% -10,2% -4,1%* -3,2%* (-4,2%*) KSH, érték: milliárd forint, */: számított adat, OPG-ből, június: június 1-23. OPG adatból előrevetítve, volumenindex: előzetesen számított, előző évhez képest, kiigazítatlan, termékárindexeket és a feltételezett júniusi webhatást is számolva, május: újraszámolva az is

Az élelmiszeres vásárlások mínuszban, a web megint nagyot ugrott

Az élelmiszer vegyesboltokban (ezek a nagyobbak) az árbevétel ugyan emelkedett júniusban 3,2%-kal, ez több is a korábban megadott 1,5%-nál, de hát még mindig kisebb ez a növekmény a szerényen számolva is 5-6% körüli drágulásnál. Tehát mennyiségben kevesebbet cipekedtek a háziasszonyok a boltokból hazafelé, a férfiaknak is kevesebbet kellett segítgetniük a pakolászásban, így a kiigazítatlan volumenindex mínuszban járt júniusban is.

A web áprilistól májusig hasított, ez már ismert, 50-100% volt a növekedés üteme, feltételezhetően júniusban is a korábbi évek 30%-os üteme felett mozgott.

Az iparcikkes boltoknál vegyes kép rajzolódik ki, így például a híradástechnikai boltokban 10%-kal többet, de például a ruházati boltokban hasonló nagyságrenddel kevesebbet költöttünk júniusban.

Az üzemanyagok piaca júniusban 31%-kal esett, de olcsóbb is volt a benzin, mint egy éve, így feltehetően literben (volumenben) valahol 10% felett lehet a visszaesés.

(blokkk.com)