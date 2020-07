Júliusban már növekedhetett a boltos világ

Ravaszkodik a KSH: nem írja oda, hogy folyóáras, vagy volumenindex az adat. Nem mindegy, de nagyon. Mi azt feltételezzük, hogy továbbra is online kasszaadat, de július elején ezzel is növekedhetett a boltos költekezés volumene, mennyisége. A nagyobb élelmiszerboltokban is. A kellemetlen meglepetés, hogy a híradástechnikai piac 28%-ot bukott július elején.

A statisztika a legfrissebb július eleji adatközlésben nem jelzi, hogy a változások folyóáras, vagy volumen adatok (utóbbi a kiigazítatlan volumenindex, ami az árváltozásokat kiszűrve a mennyiségi változást jelzi). “De hát mi más lenne” alapon ugyanúgy számolunk, mint korábban, amikor odaírták, hogy NAV OPG adat.

2019 júliusában a web nélkül 1.005 milliárd forint volt a boltos költekezés, ez nőtt 202 július 1-12 között 1,2%-kal. Így lehetett belőle – ezt a növekedési ütemet egész hónapra kivetítve – 1.017 milliárd júliusi költekezés, de web nélkül (a webáruházaknál nincs online kassza). De egy 40%-os webáruházi növekedést feltételezve, így hozzácsapva 86 milliárd forintot, a júliusi boltos költekezés 1.103 milliárd forint lehetett, számolgatásunk alapján.

A statisztika a boltos adatok összegzésénél más drágulási átlaggal számol, mint a teljes inflációs kosár, de azért a korábbi hónapokhoz hasonlóan egy előzetes mérleg számítható már így is, aminek viszont része a webáruházi kör is (a webáruházak korábban 1-1,5%-ot tettek a növekedéshez, most a járványidőszakban ennél valamivel többet). Így a “nulla körüli” júniust követően júliusban egy szerény növekedés is kibújhatott a boltos költekezésből (eddig május volt az utolsó boltos adatközlési időszak):

2020 január február március április május június július folyóár 945 957 1.045 910 994 1.037* 1.103* volumenindex +7,6 +10,9 +4,4% -10,2% -2,8% +1 %* +1%* KSH, érték: milliárd forint, volumenindex: előző évihez képest, kiigazítatlan, */: számított adat, OPG-ből, termékárindexeket és a feltételezett júniusi webhatást is számolva, július: 1-12. közötti időszak, ebből kivetítve a hónapra

Az úgynevezett élelmiszer vegyes boltok, melyek a nagyobbak (a szakboltokat nem tartalmazzák, például húsboltot) a 2019-es 371 milliárd forintos júliust követően ebben az esztendőben 8,9%-kal több bevételt könyvelhettek el, ami egyrészt 400 milliárd forint feletti költekezést jelent (pontosabban 404 milliárd forintnyit), de ez már mennyiségben (kilóban, literben, darabban) is növekedést takar, mivel az átlagos áremelkedés ebben a boltkörben nem volt ilyen nagy, így 2-3% is lehet a volumen emelkedése.

Az üzemanyag vásárlás még mindig csökkent, – 24%-kal, de az árak is kisebbek voltak, mint egy évvel korábban.

A híradástechnikai cikkek piacának esése viszont meglepetés, mivel ez az áruterület eddig nem bukott ennyit. Az okok között lehet, hogy a digitális oktatás júniusban befejeződött és a home office-ból is sokan visszatértek az irodákba:

(blokkk.com)