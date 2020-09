Júliusban 1,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Csehországban

Júliusban éves összehasonlításban 3 százalékkal, a naptárhatástól megtisztítva 1,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Csehországban az előző havi 1,4 százalékos csökkenés után. Az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékos volt a növekedés – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal pénteken Prágában.

Júliusban elsősorban az iparcikkek eladása nőtt. Az autóeladások továbbra is csökkentek, 10,5 százalékkal.

A leggyorsabban továbbra is az internetes küldő szolgáltatások forgalma emelkedik. Júliusban ez a mutató 20,9 százalékot tett ki – mondta Marie Bousková, a statisztikai hivatal szakigazgatója, aki szerint a cseh vásárlók már kezdenek visszatérni a hagyományos üzletekbe is.

A háztartási cikkek eladása 7,3 százalékkal emelkedett, az egészségügyi és kozmetikai termékeké 2,8 százalékkal volt magasabb, mint egy éve.

Az élelmiszerek vásárlása 6,7 százalékkal csökkent.

Piaci elemzők szerint a júliusi kiskereskedelmi adatokat pozitív meglepetésként kell kezelni. Úgy vélik, a cseh kiskereskedelem kezd magához térni, bár az előző évi szintet az idén minden bizonnyal nem tudja elérni.(MTI)