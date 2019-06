Július 31-ig kaptak haladékot a várandós kismamák!

A 2019. június 26-i Magyar Közlönyben megjelent egy rövid, de fontos kiegészítés a babaváró hitelre vonatkozóan. E szerint azok a párok, akiknek 2019. július 1. és 31. között születik meg a vérszerinti gyermekük, és legkésőbb 2019. július 31-ig benyújtják a kölcsönkérelmet, jogosultak lesznek a születendő gyermekük után a kamattámogatásra és a gyermekvállalási támogatásra is.

Egyértelművé vált az a kérdés is, ami arra vonatkozik, hogy pontosan mikortól érvényesíthető kamattámogatás. Ezzel a problémával korábban a Bank360 is többször szembesült, a módosítás azonban eloszlatta a kételyeket: a rendelet egyértelművé teszi, hogy a kedvezmények igénybevételénél a kölcsönkérelem benyújtásának az időpontja számít. A Bank360 a Kormányzati Ügyfélvonaltól kapott információk alapján korábban is ezen az állásponton volt.





A kormány már utalt rá, hogy tervezi megoldani a problémát, amely szerint azok a párok, akik július első heteire várták a gyermeküket, eleshetnek a kamattámogatástól, mert nem tudják időben beadni a támogatást – például a hiányzó TB jogviszony igazolás miatt.

