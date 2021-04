Jövő héten rendezik a Budapest Startup Safarit

A Budapest Startup Safarit, Magyarország eddigi legnagyobb online konferenciáját április 21-23 között rendezik, az eseményen több mint 150 előadással, workshoppal és interaktív programmal várják az érdeklődőket – közölték a konferencia szervezői az MTI-vel.

A három napos fesztivál ideje alatt a résztvevők olyan témákkal találkozhatnak egyebek mellett mint az automatizáció, a mesterséges intelligencia és a kibervédelem aktualitásai. Arról is szó lesz, hogy milyen új kihívások elé állította az innovatív vállalkozói szektort a koronavírus-járvány, hogyan és milyen eszközökkel fognak dolgozni, közlekedni, utazni, fizetni az emberek a pandémia után, hogy milyen szerepe van a technológiának az egészségügyben, az agráriumban, a kereskedelemben és az emberek privát életében, valamint, hogyan tudnak a szoftverfejlesztő mérnökök hozzájárulni az egészségesebb városok létrehozásához.

A startup ökoszisztéma legfontosabb szereplőivel, a befektetőkkel is találkozhatnak a safarira látogatók, valamint workshopokon is részt vehetnek, ahol maximum 25 ember csatlakozhat a szakértőkhöz, akiktől gyakorlati tippeket kaphatnak többek között termékfejlesztésről, marketingről, és értékesítésről is. Az eseményről bővebben a www.budapestsafari.com oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.



A Budapest Startup Safari hat éve indult el egy nemzetközi kezdeményezés nyomán Magyarországon is, azzal a céllal, hogy minden tavasszal néhány napig a startup ökoszisztéma szereplői találkozhassanak egymással, tapasztalatokat cseréljenek, valamint, hogy a nagy nemzetközi példaképek elhozzák Budapestre inspiráló történeteiket, átadják üzleti és technológiai tudásukat.(MTI)