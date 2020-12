Jónak lenni jó! – Több mint 54 millió forint gyűlt össze a műsor kezdetéig

Egész napos műsorral várja a közönséget vasárnap a Jónak lenni jó!, amelynek idei kedvezményezettje az Együtt az Autistákért Alapítvány. A közmédia jótékonysági kampányában a műsor vasárnap délelőtti kezdetéig több mint 54 millió forint gyűlt össze.

A műsorban elhangzott, hogy az idén a kampány támogatói autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhatnak hozzá. A felmérések szerint Magyarországon megközelítőleg minden 15. családot érint az autizmus.

Mint elhangzott, a világjárvány az ő életüket is teljesen felforgatta. A megváltozott helyzet számukra pedig még nehezebb feldolgozni, ezért most még több odafigyelésre van szükségük. A műsor célja különböző történeteken keresztül jobban megismertetni ezt a világot.

Vasárnap a Dunán, a Duna Worldön és az M4 Sportcsatornán is látható lesz a műsor késő estig.

Mint elhangzott, eddig többen segítettek mint az előző években.

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke a műsorban kiemelte: 2018-ban egy ambiciózus célt tűztek ki maguk elé és most elmondhatják, hogy 2021 tavaszán meg tudják nyitni az autista mintaházat, diagnosztikai és fejlesztő központot. Hozzátette, hogy az autizmus területén segíteniük kell a gyermekeket és a családokat is, az ország minden területén. Ehhez fog segítséget nyújtani a központ.

Szeleczki István gyógypedagógus arról beszélt, hogy az autizmus spektrumzavar akár a lakosság 1-2 százalékát is érintheti. A szám azért is növekszik, mert egyre inkább felismerik az autizmussal élő gyermekeket. Minél több diagnózis születik, annál több teendő van az ellátás területén – tett hozzá.

Az adás ideje alatt licitálni lehet a Labrosse Dani képzőművész és a Strand Fesztivál közönsége által közösen készített balatoni festményre; Szoboszlai Dominik válogatott labdarúgó mezére; Melocco Miklós szobrászművész Léda és a hattyú című kisplasztikájára; Benkő László egyedi tervezésű fellépőruhájára; a Herendi Porcelánmanufaktúra főnixmadár figurájára; Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita felajánlására, egy különleges horvát sakktáblára és a Ferencvárosi Torna Club által licitre bocsátott relikviára, az FC Barcelona mezére, a spanyol labdarúgó csapat tagjainak aláírásával.



Az árverésen szereplő tárgyakról és a fix áron még megvásárolható tárgyakról a www.mediaklikk.hu\jonaklennijo oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.A közmédia műsorvezetői egész nap várják telefonon a pénzbeni felajánlásokat. Mindezeken felül a 13616-as szám tárcsázásával vagy a 13616-as számra küldött smssel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az autista gyerekeket és családjaikat segítő Együtt az Autistákért Alapítványt.(MTI)