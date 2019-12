Jónak lenni jó! – Már csaknem 30 millió forint gyűlt össze

Vasárnapig csaknem 30 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányában – közölte Siklósi Beatrix, az M5 kulturális csatorna igazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.

A Jónak lenni jó! adományvezetője kiemelte: a nyolcadik alkalommal megrendezett kampányban most először tapasztalnak ekkora aktivitást, rekordon a hívások száma.

Siklósi Beatrix kitért arra is, hogy már 8 licitre váró tárgyuk van. Elmondta, hogy egy adakozó a győri balett által felajánlott keresztet a meghirdetett ár többszöröséért vásárolta meg. Egy másik adakozó – aki pár éve egy 40 milliós házat ajánlott fel egy 4 gyerekes családnak -, most jelentkezett, hogy szeretne inkubátorokat vásárolni az alapítványnak.

Az akciót támogatja mások mellett Babos Tímea, Petrás János, Rúzsa Magdolna, Hosszú Katinka, a Nemzeti Táncegyüttes, Vásáry Tamás és Bródy János is.

Jövő héten, advent harmadik vasárnapján egész napos programmal zárul a kampány. Ennek keretében a közmédia több csatornáján egész nap műsorok lesznek, többek között bemutatják a Peter Cerny Alapítvány munkáját is – közölte.

Magonyi Andreas Zsolt, a Plácido Domingo Classics fesztivál társalapítója arról beszélt, hogy Plácido Domingo idén koncertet adott Magyarországon. Ennek tiszteletére a zeneakadémia lámpadizájnere készített egy art deco lámpát. Ezt ajánlották fel az akcióba.



Somogyvári Zsolt, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője köszönetet mondott annak a több mint 52 ezer embernek, aki vasárnap reggelig adományozott. Azt mondta, a Jónak lenni jó! akciója hatalmas fordulópontot jelent az alapítvány életében. Ez megteremti a lehetőséget arra, hogy például kicseréljenek gépeket, új módszereket vezethessenek be a gyógyításban – közölte.A közmédia Jónak lenni jó! akciójában továbbra is várják az adományokat. A 13600-as szám hívásával a 04-es melléken vagy SMS-ben a 13600-as számon a 04-es kód elküldésével 500 forinttal támogathatják az akciót. A Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje a 30 éve működő, koraszülötteket segítő Peter Cerny Alapítvány – hangzott el a műsorban.(MTI)