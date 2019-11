Jónak lenni jó! – Érkeznek a felajánlások a koraszülöttek javára

Folyamatosan érkeznek a felajánlások a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű jótékonysági kampányában, amelynek idei kedvezményezettje a 30 éve működő Peter Cerny Alapítvány – mondta el Siklósi Beatrix, az M5 kulturális csatorna igazgatója az MTI-nek pénteken. Hozzátette, hogy az adományvonalon keresztül már több mint 15 millió forintot ajánlottak fel.

Kiemelte, hogy már nyolcadik alkalommal szervezik meg a jótékonysági kampányt és minden évben azt tapasztalják, hogy a kispénzű nyugdíjasoktól a milliárdos árbevételű cégekig mindenki igyekszik a lehetőségeihez mérten támogatni a közmédia által felkarolt szervezeteket és az általuk képviselt, segítségre érdemes társadalmi csoportokat. Mint mondta, a műsor fennállása óta olyan szervezeteket támogatnak, akik tevékenységükkel az egész országban, esetenként még a határon túli magyarok körében is jelen vannak.

Hangsúlyozta: a közmédia kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, a Jónak lenni jó! című műsor és a hozzá kapcsolódó kampány pedig az elmúlt hét évben bebizonyította, hogy egy-egy jó ügy érdekében örömmel fognak össze az emberek és a cégek.

Felidézte, hogy a Jónak lenni jó! 2012-ben indult, akkor a Böjte Csaba szerzetes alapította Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára mintegy 100 millió forintot gyűjtöttek össze. 2013-ban a Katolikus Karitászt, 2014-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet, 2015-ben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot, 2016-ban a Magyar Református Szeretetszolgálatot, 2017-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, tavaly pedig az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőket támogatták.

Hozzátette, hogy egyre több felajánlás érkezik a műsor készítőihez. Az érdeklődők a https://mediaklikk.hu/musor/jonaklennijo/# oldalon tekinthetik meg azokat a felajánlásokat, amelyeket fix áron lehet megvásárolni és azokat a tárgyakat is, amelyekre a kampány záró napján, december 15-én egész nap lehet majd licitálni. Hangsúlyozta, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra a kezdetek óta segíti a Jónak lenni jó! kampányt egy-egy felajánlással, de vannak “visszatérő” sportolók, művészek és magánemberek, akik évről évre egy-egy különleges felajánlással járulnak hozzá a kampány sikeréhez. Megjegyezte, hogy mindezek mellett idén is számítanak a nagyobb cégek felajánlásaira.



Siklósi Beatrix kiemelte, hogy az adományvonalon keresztül már több mint 15 millió forint gyűlt össze. A felajánlásokat továbbra is várják: a 13600-as számon a 04-es mellék megadásával vagy a 13600-as számra a 04-es kóddal küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a koraszülöttek mentését és szállítását 1989 óta végző Peter Cerny Alapítványt. A csatornaigazgató jelezte, hogy december 15-én a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik valamilyen formában a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányba.Somogyvári Zsolt, a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője az MTI-nek elmondta, hogy a jótékonysági akcióban összegyűlő összegből mindenképpen szeretnének vásárolni egy speciális, magasfrekvenciás lélegeztetőgépet, amelyet a kritikus állapotban lévő koraszülött babáknál lehet alkalmazni. Ilyen eszköz a kórházakban már működik, de a mentőkocsikban is szükség volna rá. Ezzel az orvosi eszközzel a mentőautó lényegében egy mozgó intenzív osztályként működhetne.(MTI)