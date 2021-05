Johnson: az indiai variáns miatt felgyorsítják az 50 éven felüliek beoltását a második dózissal

Az új típusú koronavírus indiai variánsának nagy-britanniai megjelenése miatt lerövidítik az 50 éven felüliek esetében az oltás első és második dózisának beadása közötti időt – mondta pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson a Downing Streeten tartott sajtóértekezletén hangsúlyozta: a brit járványügyi számok továbbra is jók, összességében csökken az újonnan bekövetkező fertőzések, a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések és a Covid-19 betegség okozta halálozások száma.

Az oltási kampány és a vírus közötti verseny azonban “sokkal szorosabbá válhat”, és most fontosabb, mint bármikor eddig, hogy az emberek hozzájussanak a második oltási adag nyújtotta megerősített védelemhez.

Éppen ezért a brit kormány egyesített oltásügyi bizottságának (JCVI) tanácsára döntés született arról, hogy a nagy-britanniai oltási gyakorlatban bevezetett 12 hétről 8 hétre rövidítik az 50 éven felüli korosztályok, valamint az egészségi problémák miatt fokozottan veszélyeztetett más lakossági csoportok esetében a koronavírus elleni oltás két dózisának beadása közötti időtartamot – mondta a brit kormányfő.

Hozzátette: az érintetteket a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) értesíti a második oltási adag új, közelebbi dátumáról.



Johnson elmondta: mindemellett előbbre sorolják azokat is, akik már jogosulttá váltak az első oltási adag beadatására, de még nem keresték fel az oltási központokat.A brit miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor: nincs bizonyíték olyan fertőzésszám-növekedésre, amely miatt az NHS elviselhetetlen nyomás alá kerülne, és országosan – még az indiai variáns terjedésétől leginkább érintett északnyugat-angliai Bolton város környékén is – tavaly nyár óta nem mért mélyponton jár az új fertőződések, a halálozások és a kórházi kezelést igénylő megbetegedések száma.Ezért nincs szükség a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások lépésenkénti feloldására kidolgozott nyitási menetrend hétfőtől esedékes következő szakaszának elhalasztására – mondta a brit miniszterelnök.A brit kormány négy időpontból álló nyitási menetrendjének következő, harmadik időpontjában, vagyis hétfőtől az éttermek, a pubok és a bárok megnyithatják beltéri kiszolgáló helyiségeiket, kinyithatnak a mozik, a színházak, a koncerttermek, a múzeumok és a stadionok, ismét fogadhatnak vendégeket a szállodák és egyéb turisztikai szálláshelyek, és lehetővé válik a turisztikai célú utazás Nagy-Britannián belül.A végső, június 21-i nyitási időpontban a menetrend alapján minden, akkor még érvényben lévő jogi korlátozás megszűnne.Péntek esti sajtótájékoztatóján azonban Boris Johnson úgy fogalmazott, hogy az indiai variáns akár “komoly fennakadást” is okozhat a további előrelépésben, és megnehezítheti az utolsó nyitási programpont végrehajtását a június 21-i időpontban.Johnson hozzátette ugyanakkor: a brit egészségügyi hatóságok felderítési és adatgyűjtési technológiája most már olyan fejlett, hogy nagyon korán észlelhető lenne az NHS-re nehezedő nyomás tarthatatlanná válásának veszélye, és ez lehetővé teszi a reagálást kellő időben.A brit miniszterelnök kijelentette: mindez megadja a kormánynak a szükséges bizalmat a nyitási menetrend végrehajtásának folytatásához.Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) pénteki adatai szerint az Egyesült Királyságban eddig 1313 esetben azonosították a koronavírus indiai variánsát, és az e vírusváltozat okozta betegségben május 12-ig négyen haltak meg.(MTI)