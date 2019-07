Jelentősen növelte árbevételét a Gyulahús Kft.

Csaknem 13 százalékkal növelte árbevételét az elmúlt évben a Gyulahús Kft. – közölte a társaság ügyvezető igazgatója szerdán az MTI-vel.

Daka Zsolt elmondta: a tavalyi árbevételük elérte a 6,5 milliárd forintot, ami 750 millió forinttal több mint az előző évben.

A gyulai önkormányzat tulajdonában álló társaság termékeinek (májasok, kolbász-félék) 80-83 százalékát belföldön értékesíti, a külföldi eladások forgalma megközelíti az 1,1 milliárd forintot. A Gyulahús termékeivel például Nagy-Britanniában, Csehországban, Szlovákiában, Németországban, Svédországban, Dániában, Romániában, sőt még a távoli Hong-Kongban is találkozhatnak a vásárlók.

A termelés volumene is csaknem 9 százalékkal emelkedett tavaly, és elérte az 5300 tonnát.

A társaság adózás előtti eredménye tavaly megduplázódott az előző évhez képest, és megközelítette az 550 millió forintot.



A vállalat folyamatosan korszerűsíti a gyártás-technológiát, olyan berendezéseket vásárol, amelyekkel emelik a nyersanyagok feldolgozottsági fokát, növelik az üzembiztonságot és megfelelnek a legkorszerűbb higiéniai előírásoknak is – mondta Daka Zsolt.Az alapanyagárak kiszámíthatatlansága miatt az idén kisebb árbevétel-növekedéssel számoltak, mintegy 6,8 milliárd forintot terveztek. Kínában tombol az afrikai sertéspestis, ami Európában jelentős többletkeresletet generál, és emeli a sertéshús beszerzési árát – magyarázta az ügyvezető igazgató, aki arra számít, hogy az adózott eredmény el fogja érni a 300 millió forintot.A cég munkavállalóinak száma 320.Daka Zsolt szólt arról is, hogy a Gyulahús jelentős elismerésben részesült a közelmúltban: a brüsszeli székhelyű Nemzetköz Ízek nevű szervezettől kétcsillagos minősítést kaptak, ami a gasztronómiai szakmában komoly elismerésnek számít. A vállalat 2015 óta áll kapcsolatban ezzel a neves gasztronómusokból álló minősítő szervezettel, akiktől már több elismerést is kaptak.(MTI)