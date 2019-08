JelentÅ‘sen nÅ‘tt a BIF Nyrt. eredmÃ©nye

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. az első fél évben 1,11 milliárd forint adózott eredményt ért el, 26 százalékkal többet mint egy éve – közölte a cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készült, nem auditált jelentés szerint az adózás előtti eredmény 260 millió forinttal 1,127 milliárd forintra emelkedett, az értékesítés nettó árbevétele 1,5 milliárd forintról 2,66 milliárd forintra bővült.

Az értékesítési bevétel csaknem 70 százaléka, majdnem 1,5 milliárd forint ingatlanok bérbeadásából, parkolási és üzemeltetési díjbevételekből származott.

Az ingatlanhasznosításból származó bevételek a magasabb kihasználtságnak és az érvényesített díjemeléseknek köszönhetően emelkedtek.

A befektetési célú ingatlanok állománya idén 150 millió forinttal nőtt, értékük 39,949 milliárd forint.



A nettó adósságállomány több mint 2,547 milliárd forinttal közel 2,62 milliárd forintra emelkedett 2018 vége óta.Az eredményességet továbbra is erősen befolyásolja a makrogazdasági helyzet és vállalati gazdálkodási környezet, ugyanis az irodák kihasználtsága és a bérleti díjak a bérlők kilátásaitól függenek – írták. A menedzsment ugyanakkor úgy látja, hogy az ingatlanhasznosítási tevékenység kockázata alacsony, a kintlévőség és a nemfizetés az előző évhez hasonlóan továbbra is elhanyagolható.A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A pénteki kereskedést az előző záráshoz képest 0,33 százalékos csökkenéssel, 302 forinton fejezte be. Éves minimuma 184 forint, éves maximuma 354 forint volt.(MTI)