JelentÅ‘sen csÃ¶kkent az Ãºjonnan diagnosztizÃ¡lt betegek szÃ¡ma, a halottakÃ© mÃ©g mindig magas OlaszorszÃ¡gban

Több mint nyolcszázzal emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 11 591-re nőtt – közölte hétfő esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma viszont 1648-cal emelkedett az egy nappal korábbi majdnem négyezerhez képest.

Több mint felére csökkent az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma a vasárnapi 3851 és a szombati 3651 után. Jelenleg több mint 75 ezer azonosított beteget tartanak számon: több mint 27 ezren vannak kórházban, intenzíven mintegy négyezren.

Angelo Borrelli a polgári védelem vezetője elmondta: március 20-án még tizenegy százalékkal emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma egyik napról a másikra, ez az utóbbi egy napban már két százalékra esett vissza. Hozzátette, ezzel együtt az utóbbi tíz nap alatt mintegy 30 ezer volt az újonnan diagnosztizált fertőzött száma.

A gyógyultak száma az utóbbi egy napban 1590-nel emelkedett, ami a legtöbbnek számít a járvány február 20-i kezdete óta Olaszországban. A gyógyultak összlétszáma elérte a 14 620-t.

Az “új” halottak száma 812 volt az egy nappal korábbi 756-hoz képest.

A gyógyultakat és halottakat is számolva az azonosított fertőzöttek száma elérte a 101 739-t.

A járványban elhunyt orvosok száma meghaladta a hatvanat.

A járványgörbe fokozatos lefele ívelést mutat a gócpont Lombardiában is, ahol a halottak száma egy nap alatt 458-tal nőtt a korábbi 416-hoz képest, a diagnosztizált fertőzöttek száma viszont 1154-gyel emelkedett a huszonnégy órával korábbi 1592-höz képest. Lombardiában az egymást követő negyedik nap csökken az azonosított fertőzöttek száma. A tartományban a diagnosztizáltak száma túllépte a 42 ezret, a halottaké elérte a 6818-t.



Franco Locatelli az olasz Közegészségügyi Hivatal (Iss) elnöke hangsúlyozta, hogy az új koronavírus-fertőzéstől leginkább sújtott, lombardiai Lodi és Bergamo város körzetében is mostanra majdnem felére esett vissza a kórházba szállított betegek száma a március eleji adatokhoz képest.Lombardiából több mint kilencven beteget helyeztek már át más tartományokba vagy külföldre, például Németországba.A polgári védelmi hatóság előrejelzései szerint a napról napra diagnosztizált betegek “lenullázódása” május első két hetében várható: úgy számolják, az első tartomány, ahol nem lesz új beteg Trentino-Alto Adige lehet május elején, az utolsó Toscana, mivel jelenleg itt a legmagasabb a diagnosztizáltak napról napra történő emelkedése. A római kormány a következő órákban jelenti be az április 3-án lejáró korlátozó intézkedések meghosszabbítását, ismét 15 vagy ennél is több nappal.“Az óvintézkedések feloldását nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre majd megint minden szabad lesz, a normálitásba csakis fokozatosan térhetünk vissza” – hangoztatta az Iss elnöke. Arra utalt, hogy elsőként a termelési tevékenység működését indíthatják újra, a közösségi életet pedig továbbra is korlátozni fogják.A polgári védelmi hatóság 400 millió eurót utalt át a helyi önkormányzatoknak azonnali élelmiszersegélyként a bevétel nélkül maradtaknak. Ebből a legtöbbet, 55 milliót Lombardia, több mint 50 milliót Campania és 43 milliót Szicília kapott.(MTI)