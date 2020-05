JelentÅ‘s gazdasÃ¡gi visszaesÃ©s vÃ¡rhatÃ³ idÃ©n a Nyugat-BalkÃ¡non

A nyugat-balkáni országok gazdasági teljesítményük jelentős csökkenésére számíthatnak idén a koronavírus-járvány következményeként, a térség államaira 4-11 százalékos visszaesés vár szakemberek szerint.



Szerbiában egy nap alatt 10 438-ról 10 496-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Aleksandar Vucic szerb elnök állítja, hogy a koronavírus-járvány ellenére Szerbia gazdasága idén 5 százalékkal nőni fog, de ezzel a júniusi általános választások kampányát szolgáló kijelentésével nem értenek egyet gazdasági szakemberek. A Nemzetközi Valutaalap szerint is valószínűbb, hogy Szerbia bruttó hazai terméke (GDP) inkább 4-5 százalékkal csökken, semmint nőni tudna. Az utóbbi két hónapban majdnem kilencezer ember veszítette el a munkáját Szerbiában.

Koszovóban az utóbbi 24 órában 955-ről 976-ra emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma. Az utóbbi két hónapban hivatalosan több mint 1600 ember veszítette el a munkáját, a szakemberek szerint viszont inkább tízezrekről lehet szó, akiket a munkaadók nem jelentettek be, így most annak sincs nyoma, hogy munka nélkül maradtak. A mikro-, kis- és közepes vállalkozások óriási veszteségeket könyveltek el a zárvatartás ideje alatt. Az üzletek egy része a hét elején megnyílt, de a tulajdonosok azt mondják, jelentősen megcsappant a kereslet, sokkal kevesebben vásárolnak, és sokkal kevesebbet is költenek, mint korábban. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank előrejelzése szerint a koszovói gazdaság idén 4-5 százalékkal eshet vissza, és 30-50 ezren veszíthetik el a munkájukat.



Észak-Macedóniában szombatról vasárnapra 1740-ről 1762-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az egészségügyi miniszter szerint, amikor az európai országok úgy döntenek, hogy megnyitják határaikat, többé nem lesz értelme a 14 napos kötelező karanténra vonatkozó szabályozásnak, egyelőre azonban nem lehet tudni, mi várható a határnyitásokat követően. A sajtónak elmondta azt is, hogy Görögországgal folyik az egyeztetés arról, hogyan lehetne megoldani a határátlépést és a nyaralásokat úgy, hogy a karantén veszélye ne lebegjen a nyaralók feje fölött.Montenegróban továbbra is stagnál a fertőzöttek száma, összesen 324 fertőzöttet vettek nyilvántartásba a járvány ideje alatt. Az aktív esetek száma vasárnap 4 volt. Montenegróban kinyitottak a strandok, a turisztikai szektor abban bízik, menthető még a szezon, míg gazdasági elemzők szerint az Adria-parti állam sem “ússza meg” jelentős gazdasági visszaesés nélkül, előrejelzések szerint legalább 5 százalékkal csökken majd az ország GDP-je.Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2236-ról 2267-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Gazdasági szakemberek szerint a boszniai gazdaság 5 százalékkal is visszaeshet az idei évben a koronavírus-járvány miatt, ami az egyébként is súlyos gazdasági problémákkal küzdő ország számára további nehézségeket okozhat. A statisztikai hivatal szerint az utóbbi két hónapban több mint 35 ezer munkahely szűnt meg Bosznia-Hercegovinában.Horvátországban 2222-ről 2224-re emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma vasárnapra. A Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Tanulmányok Intézetének (WIIW) jelentése szerint a legnagyobb gazdasági visszaesésre azok az országok számíthatnak idén, amelyek a turizmusból élnek, így Horvátország gazdasága várhatóan 11 százalékot zsugorodik majd.Szlovéniában is súlyos gazdasági következménye lesz a világjárványnak, a WIIW 9,5 százalékos visszaesést prognosztizál. Szlovéniában az utóbbi 24 órában nem regisztráltak újabb fertőzöttet, így a regisztrált fertőzöttek száma 1465 maradt.(MTI)