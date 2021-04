Jelek, hogy a céged csődbe megy. Mit tegyél, ha el szeretnéd adni?

A cégeladást, jobb profikra, hozzáértőkre bízni.

A cégindítás egy nagyon izgalmas szakasz minden cégvezető és vállalkozó életében. A kezdeti siker azonban nem garantálja a hosszú távú sikert és minden vállalkozónak tudnia kell, hogy a kudarc is ott lebeghet a fejük fölött, azaz a cég jól is működhet, de az is előfordulhat – sokféle ok miatt –, hogy csődbe megy. Milyen jelek mutathatják, hogy gond van? Most 4 ilyen jelet mutatunk!

Alacsony vagy csökkenő profit

Ha csak nem nonprofitvállalkozásról, cégről van szó, akkor minden esetben a cél a profit, a nyereség egy-egy cég életében. Ha azonban a profit stagnál, vagy egyre kevesebb lesz a cég bevétele, akkor felül kell vizsgálni, hogy mi is lehet ennek az oka? Új versenytársak léptek a piacra? Nem a megfelelő értékesítési csatornán értékesít a cég? A cég nem alkalmazkodott kellőképpen a gazdasági és egyéb változásokhoz?

Egyre többen lépnek ki a cégtől

Előfordul néha, hogy a cég vezetőjére akkora nyomás nehezedik, hogy észre sem veszi, hogy baj van. Vagy tudja, de próbál talpon maradni. És ilyenkor az alkalmazottakat sem avatja be, hiszen a legjobbakban bízik. Aztán egyszer csak azt veszi észre a cég vezetője, hogy egyre többen mondanak fel, mert vannak olyan helyzetek, amikor az alkalmazottak hamarabb látják azt a bizonyos kudarcot, mint maguk a cégvezetők.

Évek óta mindig csak ugyanaz

Egy cég olyan, mint egy kapcsolat. Törékeny és sebezhető. Nem elég csak az kezdetekben lépéseket tenni a sikerért. Minden egyes nap küzdeni kell, hogy a cég fennmaradjon. Mindenki változik, nem csak mi, hanem a körülöttünk lévő világ is. Az innováció ezért nagyon lényeges, hiszen a cég jövője is múlhat rajta.

Nincs kommunikáció, vagy nem működik

Egy cég életét az határozza meg – ha nem is teljes egészében –, hogy milyen a felső vezetés és az alkalmazottak közötti kommunikáció. Ha nincsenek meetingek, csapatépítő tréningek, ha a kollégák nem kedvelik egymást, ha rossz a munkahelyi légkör, ha a cégvezető meg sem hallgatja az alkalmazottait, netalántán az újabb ötleteke is folyton elveti, akkor ez a cég lassú és fájdalmas pusztulásához is vezethet.

A megoldás mindig azon múlik, hogy hol van a probléma gyökere. Amennyiben nem a cég anyagi helyzete miatt gondolkodik a cégvezető az eladáson, úgy ez jó megoldás lehet. Hiszen a céget csakis akkor érdemes eladni, amikor az iparág a lehető legjobban megy.

A cég értéke nem biztos, hogy egyenlő a vételárral. A cégérték számolható, döntésekkel befolyásolható és a külső tényezők függvényében is változhat. A tranzakciós árat befolyásolja a tárgyalási pozíció, de a cégről alkotott kép és a vele szembeni bizalom is.

A cégérték megállapítására három módszer létezik: cégérték, versenytársakkal való összehasonlítás és a készpénz termelő képesség.

