Javultak, de továbbra is visszaesést mutatnak a brit gyáripar aktivitási mérőszámai

A hétfőn ismertetett friss adatok szerint valamelyest emelkedtek májusban az előző havi rekordmélységről a brit feldolgozószektor aktivitásának mérőszámai, de továbbra is az ágazat teljesítményének gyors visszaesését jelzik.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a múlt hónapban 40,7 volt az áprilisban mért 32,6 után.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését jelzik.

Ennek alapján a májusi feldolgozóipari BMI-mutató is még az ágazat aktivitásának lanyhulására vall, bár a visszaesés üteme lassult az összeomlásszerű áprilisi zuhanás után.

A felméréshez fűzött elemzésében az IHS Markit hangsúlyozza, hogy az új koronavírus okozta Covid-19 járvány a múlt hónapban is éreztette hatását az egész feldolgozószektorban. Az egyes részindexek közül a brit feldolgozóipar kibocsátási értékét, valamint az új megrendelések és az új exportmegrendelések értékét mérő jelzőszámok estek a legmeredekebb ívben, a gyáripari foglalkoztatás pedig immár negyedik hónapja folyamatosan csökken.



Duncan Brock, a CIPS csoportigazgatója a májusi adatokat kommentálva kiemelte: jóllehet a számok kevésbé súlyosak az áprilisi “pusztító veszteségekhez” képest, a beszállítói hálózatokban továbbra is tapasztalt fennakadások miatt a brit gyáripar a BMI-felmérések csaknem három évtizedes eddigi történetének negyedik legnagyobb ütemű termelés-visszaesését produkálta a múlt hónapban.A brit gazdaság egészének várható idei teljesítményére is példátlanul borúlátó előrejelzések vannak érvényben.A Bank of England új negyedéves pénzügypolitikai jelentése azt valószínűsíti, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 2020-ban 14 százalékkal, az éves átlagon belül a második negyedévben 25 százalékkal zuhan.A brit jegybank történelmi távlatú visszatekintő kimutatása szerint mindez az 1700-as évek eleje óta nem tapasztalt mélységű recessziót jelentene a brit gazdaságban.A kimutatások szerint a recesszió már az idei év elején elkezdődött: a brit statisztikai hivatal (ONS) minapi adatismertetésében közölte, hogy 2 százalékkal csökkent a brit GDP-érték az első negyedévben az előző három hónaphoz mérve.Ez csaknem tizenkét évi mélypont: az ONS kimutatása szerint a brit gazdaság 2008 utolsó negyedéve, a Lehman Brothers amerikai óriásbank összeomlása és a globális pénzügyi válság ezt követő elhatalmasodása óta nem teljesített ilyen rosszul negyedéves összevetésben.Az első negyedéven belül márciusban 5,8 százalékkal zuhant a brit GDP-érték az előző hónaphoz viszonyítva.A statisztikai hivatal szerint ez a legnagyobb havi visszaesés azóta, hogy ennek a mutatónak a rendszeres közlése 1997-ben elkezdődött.(MTI)