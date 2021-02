Javult a gazdasági hangulat az euróövezetben és az EU-ban februárban

A vártnál jobban javult februárban a gazdasági hangulat az euróövezetben az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága (Directorate-General for Economic and Financial Affairs – DG ECFIN) csütörtöki jelentése alapján, ami javulást mutatott ki a fogyasztói hangulat és a foglalkoztatási várakozások területén is.

Februárban az euróövezetben a gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az előző havi 91,5 pontról 1,9 ponttal 93,4 pontra emelkedett februárban a várt 92,0 pontnál magasabbra.

A fogyasztói hangulatindex az euróövezetben a várakozásoknak megfelelően alakult, mínusz 14,8 pontra emelkedett a januári mínusz 15,5 pontról.

Az Európai Unióban az ESI szintén 1,9 ponttal emelkedett az előző havihoz képest februárban 93,1 pontra, a fogyasztói hangulatindex pedig mínusz 16,5 pontról javult mínusz 15,7 pontra.

A feldolgozóiparban már sorban a harmadik hónapja javult a hangulatindex, januárról februárra most 2,4 ponttal. A szolgáltatóiparban 1,1 százalékkal emelkedett a hangulatindex. A kiskereskedelemben romlott a hangulat, az index 0,5 százalékkal csökkent, az építőiparban pedig csak szerény mértékben, mindössze 0,3 ponttal emelkedett.

A nagyobb nemzetgazdaságok közül a legnagyobb mértékben, 4,7 ponttal Lengyelországban nőtt az ESI, míg Olaszországban 4,4 ponttal, Németországban 3,0 ponttal, Franciaországban pedig 0,9 ponttal. Spanyolországban 3,2 ponttal romlott az ESI, Hollandiában pedig 1,3 ponttal.



Javult a foglalkoztatási hangulatindex (Employment Expectations Indicator, EEI) is mindkét régióban, az euróövezetben 1,7 ponttal 91,9 pontra, az EU-ban 1,8 ponttal 90,9 pontra. A foglalkoztatási kilátások elsősorban a feldolgozóiparban és egyes szolgáltatóipari területeken megemelkedett felvételi terveknek köszönhetően javultak. A kiskereskedelemben nem számítanak a munkaadók az alkalmazottak számának a növekedésére, az építőiparban viszont egyesek létszámcsökkentésre készülnek az elkövetkező három hónapban. A lakosság munkanélküliségi várakozásai kedvezőbb helyzetet vetítenek előre.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2021_02_en.pdf(MTI)