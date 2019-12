Január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum 210 600 forintra nő

Jövő év január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedik, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos – jelentette be Varga Mihály hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

A pénzügyminiszter közölte: a magyar gazdaság idén kimagasló mértékű növekedést produkált, a GDP várhatóan közel 5 százalékkal emelkedett 2019-ben: a Pénzügyminisztérium számításai szerint éves átlagban 4,9 százalékkal. Ezt a növekedést a kétszámjegyű béremelkedés is nagyban támogatja a fogyasztás erősödésén keresztül – tette hozzá a tárcavezető.

Elmondta: a minimálbérről szóló döntés még idén megjelenik a Magyar Közlönyben.

Varga Mihály jelezte, a keresetek növekedésére érdemi hatással van a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is. Ennek is köszönhetően az idei első háromnegyedévi bérnövekedés 2017 és a tavalyi év után újra kétszámjegyű volt. Idén az első háromnegyedévben közel 11 százalékkal emelkedtek a bruttó bérek – fűzte hozzá a miniszter.

Varga Mihály kifejtette: az idei bértárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán folytatódhattak a kiváló makrogazdasági adatoknak köszönhetően, mely feltétele volt a tárgyalások újraindításának. A munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek között az egyeztetések azonban nem vezettek eredményre.



A miniszter közölte: a kötelező legkisebb bérek a 2018. végén – a hatéves bérmegállapodás keretén belül – kötött két évre szóló egyezségnek megfelelően növekednek.Varga Mihály emlékeztetett arra: 2010-hez képest így a minimálbér összege 119 százalékkal, a garantált bérminimumé pedig 135 százalékkal emelkedik. A kormányzat tehát elkötelezett a jövedelmek emelkedése mellett – jelezte.Varga Mihály rámutatott: a nettó keresetek 2010 és 2019 között 87 százalékkal emelkedtek a családi adókedvezményt is figyelembe véve.Emlékeztetett: 2010 és 2018 között a nettó keresetek reálértéke kedvezmények nélkül mérve 40,6 százalékkal, a családi kedvezmények figyelembevételével átlagosan 47,2 százalékkal nőtt. Kiemelte: a kétgyermekesek reálkeresete 58,6 százalékkal, a háromgyermekeseké pedig 76,1 százalékkal nőtt 2010-ről 2018-ra.Varga Mihály jelezte: a kormány célja továbbra is az, hogy a jövőben tovább emelkedjenek a bérek Magyarországon, 2020-ban várakozásaik szerint 8-9 százalékot meghaladó átlagkereset-emelkedés várható Magyarországon.(MTI)