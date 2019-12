Izgatottan várja a KLM, mit hoz 2020-as év a technológia és a repülés világában

Az utasok keresési, foglalási és utazási szokásai folytonos mozgásban vannak. De hogyan is fogja a technológia és a fogyasztó megváltoztatni az utazást 2020-ban? A KLM Holland Királyi Légitársaság alábbi előrejelzésében a turizmus jövőjébe nyerhetünk betekintést a hangfelismeréssel támogatott foglalási rendszereken, a fenntartható megoldásokon és a vasúton át egészen az arcfelismerő biztonsági ellenőrzésekig.

Az Y és Z generáció az Instagramon is jól mutató desztinációkat választja*

Kutatások bizonyítják, hogy az Y és Z generációba tartozó utasok jelentős hányada, egész pontosan 25,8%-a alaposan végiggondolja a vakáció helyszínének kiválasztásakor, mennyire fognak jól mutatni a képek az Instagramon, és vajon hány lájkot fognak kapni. Az is fontos természetesen, hogy a fotók egyediek és sajátok legyenek. (Lásd még a Rengetegen inspirálódnak családtagjaik és barátaik Instagram profiljából pontot.)

Egyre népszerűbbek a hangfelismerő megoldások navigálás közben

Rengetegen töltenek órákat a keresők és böngészők előtt az ideális úti cél kiválasztásakor. A kutatásban az „okos hangszórók” is segítségükre vannak, egyre többen találják meg a számukra megfelelő desztinációt és repülőjegyet a hangalapú eszközökkel. A KLM foglalórendszerében minden hónapban 10%-kal nő a Google Asszisztens segítségével jegyet keresők száma.

Sokan inspirálódnak családtagjaik és barátaik Instagram profiljából

Az előrejelzések szerint az Instagram egyre nagyobb szerepet fog játszani utazásaink tervezésében. A felhasználók főként (65,3%-ban) hozzátartozóik és barátaik posztjait követik nyomon, de sokszor (az esetek 45,9%-ában) kattintanak a hashtagekre is, ha ismeretlenek képei alapján szeretnének inspirálódni. A hírességek és influencerek szerepe egyre csökken (már csak 14,5%-ban befolyásolják a döntéseket), ugyanis a felhasználók több mint 50%-a nem bízik az általuk megosztott képekben, beszámolókban.





Egyre népszerűbb a légi és vasúti közlekedés kombinációja

Rendkívül fontos a fenntarthatóság is, így az utasok minden eddiginél jobban szem előtt tartják azt az utazások megtervezésénél. Ennek okán az utazásszervezők minden alkalmat megragadnak arra, hogy repülés helyett vasúton bonyolítsanak le a rövidebb távokat. A KLM folyamatosan bővíti weboldalát, hogy utasai minél egyszerűbben tervezhessenek vonatutat a rövidebb távok megtételére. Az alapgondolat, hogy minél egyszerűbben lehessen ötvözni a repülés és a vasúti közlekedést.

Tervezi ellensúlyozni CO2 kibocsátását?

Egyre több utas kompenzálja utazásának rá eső szén-dioxid-kibocsájtását. A KLM kérdőívéből* kiderül, hogy az utasok 38,8%-a tervezi kiegyenlíteni CO2 termelését a következő évben. A KLM 2020-tól egy új, egyszerűsített mobil fizetési módot vezet be, hogy az elhatározás minél könnyebben válhasson valósággá.

Az arcod az útleveled

Az arcfelismerő technológiának köszönhetően rövidülnek a sorok a reptereken. Az idei év során a KLM bevezetett egy új beléptetőrendszert, aminek köszönhetően az utasoknak az eddig megszokott útlevélellenőrzés helyett mindössze egy szelfit kell felmutatniuk a KLM applikációban, hogy átjussanak a biztonsági ellenőrzésen, beléphessenek a lounge-ba, vagy felszállhassanak a gépre. A KLM alkalmazás természetesen azt is megmutatja, mely reptereken használható a megoldás. Az új teszteknek köszönhetően pedig egyre több utas használhatja majd 2020-tól az arcfelismerő technológiát. Természetesen, akik inkább a hagyományos útlevélellenőrzésnél szeretnének maradni, azoknak továbbra is fennáll majd a lehetőség.

A mesterséges intelligencia rövidíti a várakozási időket, és az előre nem látott eseményekre is számít

A villámláshoz hasonló, előre nem látott körülmények késésekhez vezethetnek. A hasonló kellemetlen külső tényezők semlegesítésének érdekében a jövőben mesterséges intelligencia fog segíteni annak kiszámításában, hogyan érdemes csoportosítani és mozgatni a személyzetet és a gépeket. Ennek köszönhetően 2020-tól még pontosabb járatokra számíthatunk.

Még több luxus és pihenés a reptereken

Rengeteg innováció várja majd a jövőben az utasokat, hogy minél kényelmesebb legyen a reptereken eltöltött idő. Az átszálló utasok alvókabinokat találnak majd a KLM új nem schengeni Crown Lounge-zsában, de akár egy fényűző vacsorát is elfogyaszthatnak a Blue étterem és bárban, ahol minden fogást a Michelin-csillagos séf, Joris Bijdendijk alkotott.

Kikapcsolni, vagy otthon hagyni a telefon?

Telefon nélkül szinte lehetetlen elindulni otthonról, de egyre többen vannak, akik szándékosan kevesebbet foglalkoznak készülékeikkel utazás során, sokan pedig teljesen félreteszik mobiljaikat. A válaszadók körülbelül fele próbál saját bevallása szerint a lehető legkevesebbet telefonozni nyaralás közben, bár azt is többen leszögezték, hogy ez sokszor rendkívül nehéz. Az utasok majdnem harmada próbálná ki a telefonmentes utazást, másfelől viszont attól tartanak, hogy ez lehetetlennek bizonyulna számukra.

A KLM a közösségi médiában

A KLM úttörőként kezdte közösségi média kampányait 2009-ben, és jelenleg több, mint 23 millió követővel és baráttal rendelkezik. A különböző csatornák hetente több, mint 200.000 említést generálnak, melyből 35.000 kérdőív vagy komment. Mindezek megválaszolásáért a világ legnagyobb, 350 fős közösségi média csapata felelős. A KLM éjjel-nappali ügyfélszolgálatot üzemeltet a WhatsAppon, a Facebookon, a Messengeren, a Twitteren, a WeChaten, a KakaoTalkon és a LINE-on, ahol a hollandul, angolul, németül, spanyolul, portugálul, olaszul, franciául, kínaiul, japánul és koreaiul feltett kérdésekre is válaszolnak. A KLM a világ első légitársasága, aki kérésre WhatsAppon, Messengeren és Twitteren is küldi utasainak a repüléshez kötődő dokumentumokat és információkat, sőt a kínai WeChatre is elsőként csatlakozott a nyugati légitársaságok közül.

*A felmérést a KLM megbízásából a Factsnapp készítette 400 fő megkérdezésével.