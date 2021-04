ITM: vállalkozói workshop a legfontosabb fogyasztóvédelmi szabályváltozásokról

Az 1,7 milliárd forint, vissza nem térítendő európai uniós forrás segítségével megvalósuló “Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” projekt keretében online előadásokból tájékozódhatnak a közelmúlt és a közeljövő kiemelt jelentőségű szabálymódosításairól a hazai cégek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vasárnap az MTI-vel.

Azt írták: az esemény élő közvetítésben kedden követhető nyomon egy egyszerű regisztráció után elérhető felületen. Az előadásokat hamarosan a legnépszerűbb videomegosztó oldalon is közzéteszik.

A május végéig tartó kampány fő célja – tették hozzá – a fogyasztói tudatosság növelése mellett a vállalkozások jogkövető magatartásra ösztönzése.

Emlékeztettek: azokat az előírásokat, amelyek legtöbb vásárlói panaszt okozó jótállás-szavatossághoz kapcsolódnak, több mint másfél évtized után újította meg átfogóan az ITM. Nyártól a piacfelügyeleti hatóságok többletjogosítványokat kapnak, főként az online visszaélések megakadályozásáért. Jövő tavasszal lépnek hatályba a kettős minőséggel szembeni fellépést megalapozó rendelkezések.

A kereskedők, forgalmazók gyakran nem nyerészkedési szándékból, hanem információhiány, a szabályok hézagos ismerete miatt mulasztanak – írták, hangsúlyozva, a vásárlók jogait erősítő szabályváltozások gyakorlati hasznosulásához ezért is elengedhetetlen a vállalkozók folyamatos tájékoztatása.

A keddi workshop előadói a fogyasztóvédelmi intézményrendszert irányító ITM, a hatósági feladatokat ellátó kormányhivatalok és az ingyenes vitarendezésben közreműködő békéltető testületek képviselői lesznek.

A már regisztrált résztvevők között jelen vannak a hagyományos és elektronikus kereskedelem legnagyobb forgalmat bonyolító szereplői is. Az eseményt figyelemmel kísérik az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület képviselői is.



A regisztrációs felület hétfőn 18 óráig érhető el a www.fogyasztovedelem2021.hu oldalon.A rögzített anyag napokon belül szabadon hozzáférhető lesz a legnépszerűbb videomegosztó oldal “Fogyasztóvédelem” csatornáján.Felhívták a figyelmet arra, hogy a világháló a járványhelyzetben biztonságos terep. A koronavírus felgyorsította az elektronikus kereskedelem lendületes térnyerését. Az internetes és csomagküldő értékesítés éves teljesítménye 2020-ban múlta felül először az ezermilliárd forintot, részaránya a teljes forgalom 8,6 százalékát tette ki tavaly Magyarországon. Az élelmiszereket, drogériai és háztartási termékeket magába foglaló online FMCG-szektor hazai forgalma éves szinten 65 százalék feletti mértékben bővült – ismertették.Hozzátették: az ITM Fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programja ennek megfelelően kiemelten kezeli a fogyasztói tudatosság és bizalom erősítését, a fogyasztói jogok bővítését az online térben.A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 azonosítószámú, “Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Bővebb információ a https://kifu.gov.hu/df oldalon olvasható vagy a sajto@itm.gov.hu e-mail címen kérhető – olvasható a közleményben.(MTI)