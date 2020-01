ITM: tovÃ¡bbra is nÃ¶vekvÅ‘ pÃ¡lyÃ¡n a foglalkoztatottsÃ¡g

Az előző év azonos időszakához képest 23 ezerrel több, mintegy 4,5 millió ember dolgozott Magyarországon a 2019. szeptember-novemberben, a vizsgált időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 163 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,5 százalék volt – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden az MTI-vel.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a 2019. szeptember-novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 517 ezer volt. A 20-64-es korosztály 75,5 százalékos foglalkoztatási rátája meghaladja az Európa 2020 stratégiában meghatározott célértéket. A munkában állók számának bővülésében továbbra is a versenyszféra erősödése tapasztalható.

Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 31 ezer, a külföldi telephelyen dolgozóké 10 ezerrel nőtt, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma ugyanakkor 19 ezerrel csökkent – vagyis továbbra is a versenyszféra erősödése tapasztalható. A kormány célja továbbra is az, hogy a munkanélküliség három százalék alá essen, ezzel valóra válhat a teljes foglalkoztatás.



A kormány munkavállalást ösztönző intézkedéseinek és a magas gazdasági növekedéssel együtt járó foglalkoztatás-bővülésnek köszönhetően Magyarországon tartósan alacsony a munkanélküliségi ráta. Amíg a magyar gazdaság növekedési pályán mozog, addig a foglalkoztatás iránti igény is magas szinten maradhat.A munkaerőpiaci kereslet további növelésével, a szakképzés megerősítésével, a képzéseket, vállalkozóvá válást támogató programok révén tovább növelhető a foglalkoztatás. A közfoglalkoztatottak, álláskeresők és a dolgozni szándékozó nyugdíjasok célzott támogatásával egyre többen helyezkedhetnek el az elsődleges munkaerőpiacon. Ennek érdekében a kormány könnyítette a nyugdíjasok foglalkoztatását, és a családvédelmi akcióterv keretében támogatja a kisgyerekes anyák munkavállalását. A vállalatok hatékonyság-javító intézkedései a működésben és a munkaerő-gazdálkodásban tovább növelhetik a magasabb hozzáadott értéket termelő munkavállalók számát Magyarországon.A magyar gazdaság teljesítménye 2010 óta mintegy 30 százalékkal nőtt, Magyarország Közép-Európával együtt a fejlődés motorjává vált a kontinensen. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság növekedésének üteme a következő években is legalább két százalékponttal haladja meg az európai átlagot – ennek egyik fontos eleme a bővülő foglalkoztatottság – közölte az ITM.(MTI)