ITM: teljesen fel vannak töltve a magyarországi földgáztározók

Magyarország felkészült a fűtési szezonra, a hazai földgáztározók teljesen fel vannak töltve – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta: azért, hogy az ellátás ne kerülhessen veszélybe, a kormány mintegy 20 százalékkal, 1,45 milliárd köbméterre emelte a biztonsági készlet szükséges mértékét idén tavasszal. Az ezen felül fennmaradó mintegy 4,87 milliárd köbméter a kereskedelmi készlet.

Az államtitkár felidézte, hogy a kormány számos intézkedést hozott az elmúlt években, amelyek eredményeképpen az embereknek kevesebbet kell fizetniük a közüzemi ellátásért. Schanda Tamás ezek között említette a rezsicsökkentést, a nyugdíjasoknak juttatott rezsiutalványt és az Otthon melege programot.

Jelezte, hogy utoljára a 2000-es éves elején volt példa a gáztározók 85 százalék körüli töltöttségére, ezt most jelentősen meghaladja a készlet.

Az államtitkár kitért arra, hogy az Orbán-kormány 2013-tól csökkenti a rezsit, míg a Gyurcsány-Bajnai kormányok két-háromszorosára emelték a gáz és a villany árát.

Hozzátette, hogy a magyar gazdaság kiemelkedő teljesítményének köszönhetően rezsiutalványt kaphattak a nyugdíjasok.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Otthon melege program keretében most is van nyitott kiírás, a távhővel ellátott társasházak pályázhatnak mintegy 2 milliárd forintos keretre.A szeptember 24-én indult programra eddig csaknem 110 pályázatot nyújtottak be, több mint egymilliárd forint értékben – ismertette Schanda Tamás, jelezve, hogy a keret fele még rendelkezésre áll, így érdemes jelentkezni, mert a támogatott korszerűsítéssel jelentősen csökkenthetők a rezsiköltségek.Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára kiemelte, hogy az energiaellátás biztonságának garantálása és az energiafüggetlenség erősítése a magyar energiapolitika kiemelt célja.Hozzátette, ebben az évben a földgázellátás biztonsága volt a középpontban.Emlékeztetett, hogy az év végén lejár az orosz-ukrán gáztranzit-szerződés, és a helyzet feszült Oroszország és Ukrajna között.Minden lehetőségre készülni kell, ezért is fontos a gáztárolók teljes töltöttségi szintje – fogalmazott.A tavalyi év azonos időszakához képest 1,58 milliárd köbméterrel, 33,4 százalékkal több földgáz van a tárolókban – tette hozzá az államtitkár.A teljes tárolói mennyiség 126 napra lenne elegendő az egész ország, és 263 napra a lakossági fogyasztók ellátására – hívta fel a figyelmet.Kaderják Péter a hazai energiapolitika főbb céljai között említette az ország importkitettségének csökkentését és a hazai termelés, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését.A gázellátás biztonságát tovább javítja, hogy elkészült a román-magyar gázhálózati összeköttetés bővítése, emellett folyamatban van a szlovák-magyar összekötő vezeték bővítése is – mondta.(MTI)