ITM: közel 200 ezer embert érinthet a bértámogatási program

Közel 200 ezer ember lehet érintett azokban az ágazatokban, amelyekben lehetőség van a részvételre a bértámogatási programban – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Bodó Sándor kiemelte, hogy a koronavírus-járvány tavaszi első hullámának időszakához hasonlóan a munkabérek kifizetésében az állam jelentős segítséget nyújt, 241 500 forint az a bruttó támogatás, amelyet a munkaadóknak tudnak most biztosítani igénylés alapján. Ez azt jelenti, hogy a forrás rendelkezésre áll a munkavállaló megtartásához, amely elvárás is. A támogatási forma novemberre igényelhető, a kérelmet a foglalkoztatási főosztályoknál lehet beadni – tette hozzá.

Az államtitkár a foglalkoztatásról elmondta, hogy jelenleg mintegy 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, ugyanakkor a munkaerőpiac szinte óráról órára változik, reagál a napi kihívásokra, ezért nagyon fontos, hogy készen álljanak a támogatási programokkal.

Beszélt a távmunka szabályozásáról is: a jogi alapok megteremtődtek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a munkakönyv tartalmától jelentősen eltérjenek megállapodás formájában. A költségátalány biztosítása is nagy segítség, hiszen amennyiben a versenyszféráról van szó, a munkaadó és a munkavállaló meg tud állapodni, és akkor a minimálbér 10 százalékáig, 16 100 forintig átalány számolható el.



Korábban is volt arra mód, hogy a rezsiszámlákat valamilyen megosztás szerint a munkahely elszámolja távmunka esetén, de ez bonyolult volt, az átalánnyal egyszerűbbé vált – tette hozzá.(MTI)