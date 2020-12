ITM: jön az elektronikus jótállási jegy a jövő évtől

A szavatosság-jótállási szabályozás átfogó módosításának részeként 2021-től a papír alapú mellett bevezetik az elektronikus jótállási jegyet – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium szombaton az MTI-vel.

Emlékeztettek, a jótállási jegy nélkülözhetetlen a fogyasztói panaszok intézéséhez, a jelenleg kizárólag papír alapú dokumentumot vásárláskor kapja kézhez a vevő.



A szabályozás teljes megújításával januártól a termék eladója elektronikus úton is átadhatja a jótállási jegyet.Az e-jótállási jegy e-mailben, letölthető dokumentumként, applikáción keresztül vagy akár a kereskedő honlapján regisztrált felhasználói fiókba küldve is eljuttatható a vevőhöz.A vásárlónak azt legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon meg kell kapnia – tették hozzá.A vállalkozás a jótállási jegyet olyan formában köteles átadni, amely a jótállási határidő végéig biztosítja tartalmának jól olvashatóságát. Ezért ha az e-jótállási jegyet nem közvetlenül, hanem például applikációban vagy online felületről letölthetően küldik meg, akkor annak a jótállási idő végéig elérhetőnek kell lennie – hangsúlyozták.Az e-jótállási jegyeken is fel kell tüntetni a kereskedő nevét, címét, ha nem azonos a forgalmazóval, a gyártó nevét, címét, a termék beazonosítására alkalmas megnevezését és típusát, és ha van, a gyártási számát. A jótállási idő kezdete szempontjából alapvető jelentőségű a vásárlás vagy üzembe helyezés időpontjának pontos rögzítése.Ismertetni kell továbbá a fogyasztó jótállásból eredő jogait, érvényesíthetőségük határidejét, helyét és feltételeit.Tájékoztatni kell arról is, hogy jogvita esetén, annak megállapodásos rendezése érdekében a fogyasztók a megyei vagy fővárosi békéltető testületek eljárását kezdeményezhetik.2021-től új előírás, hogy a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus átadás esetén pedig az e-aláírást – írták.A sávos jótállási idő bevezetése miatt különösen figyelni kell arra, hogy a jótállási jegyen minden esetben szerepeljen a termékre irányadó jótállási idő , amely január 1-jétől az eladási ártól függően egy, két vagy három év lehet. Bár jogszabály nem írja elő, de ugyanezért célszerű a vételár feltüntetése is. A sávos jótállás betartását segíti az a kialakult piaci gyakorlat, hogy a kereskedők a jótállási jegyhez tűzik a blokkot vagy a számlát.Az e-jótállási jegy alkalmazása nem kötelező, a vállalkozások dönthetnek úgy, hogy a továbbiakban is kizárólag papír alapú dokumentumot állítanak ki.Az ITM szerint az új lehetőség egyszerűsíti az adminisztrációt, csökkenti a cégek nyomtatási és anyagköltségeit. Még inkább megkönnyíti a kereskedők dolgát, hogy a jövőben az elektronikusan átadott számla egyben jótállási jegy is lehet, ha a tartalma mindenben megfelel a vonatkozó előírásoknak.Hozzátették, így a vevőknek nem kell évekig őrizgetniük a papír alapú jótállási jegyeket, a termék meghibásodása esetén nem kell az egész lakást feltúrniuk érte, mert a telefonjukról vagy e-mail fiókjukból hamar előkeríthetik. Vásárláskor az elektronikus megküldésnek köszönhetően a kassza után nem kell az ügyfélszolgálaton is sorba állniuk, hogy a jótállási jegyet lepecsételtessék.(MTI)