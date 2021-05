ITM: ismét lehet pályázni elektromos taxira

Hamarosan újra pályázhatnak a taxisok kormányzati támogatásra elektromos autók beszerzéséhez, szakmai szervezetek és a fővárosi Fidesz-KDNP kérésére – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai és parlamenti államtitkára a minisztérium pénteki közleményében.

Schanda Tamás kifejtette: “Azt szeretnénk, hogy a vállalkozók, cégek az ország újraindítása alatt új lehetőségeket is kapjanak, ezáltal meg tudjanak erősödni. Különösen fontos ez a járványhelyzet miatt leginkább megviselt ágazatokra. Nehéz helyzetbe kerültek a taxis vállalkozások is, különösen Budapesten. Eddig már több intézkedéssel is segítettük őket, így például azzal, hogy átmenetileg eltöröltük az autóik életkorára vonatkozó szigorú szabályozást, vagy éppen lehetővé tettük, hogy részt vegyenek a korlátozások alatt nagyon elterjedté vált házhozszállításban”.

Az államtitkár felidézte: ahhoz is lehetőséget biztosítottak a taxisok számára, hogy kedvezményesen, állami támogatással vehessenek új, korszerű, elektromos járműveket. “A korábbi kiírásnak nagy sikere volt, ezért – a szakmai szervezetek és a fővárosi Fidesz-KDNP kérésére – úgy döntöttünk: hamarosan újra lehet pályázni” – jelentette be.

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője – a közlemény szerint – elmondta: a koronavírus-járvány minden gazdasági szereplőt komoly kihívás elé állított. Az érintetteket csak úgy lehet hatékonyan támogatni, ha tárgyalunk velük és meghallgatjuk a javaslataikat – tette hozzá. Úgy folytatta, “bár a baloldal igyekszik politikai kérdést csinálni a kialakult helyzetből, ha valóban segíteni szeretnének a bajba jutott vállalkozóknak, akkor véget kellene vetniük az állandó öncélú háborúzásnak, hiszen ez nem vezet sehova”.



Hangsúlyozta, hogy a kormány kész felkarolni az olyan fontos ügyeket, mint a fővárosi vállalkozók megsegítése. A mostani támogatás fontos környezetvédelmi lépés is, mert a jövőben több száz budapesti személyszállító vállalkozó tud majd elektromos autóval közlekedni, kevésbé szennyezve a főváros levegőjét – hívta fel a figyelmet.Metál Zoltán az Országos Taxis Szövetség elnöke – a közlemény szerint – kifejtette: a kormány “a pandémia időszakában is többször bizonyította, hogy a lehetőségeihez mérten segíti és támogatja a személyszállítási szektor szereplőit is. Célzott segítséget kaptunk tavaly az adó és járulékfizetési kötelezettség 4 havi mentességével, továbbá azok a kisvállalkozók, akik a megcsappant bevételeik miatt felélték megtakarításaikat és emiatt a 10 éves autóikat sem tudták volna lecserélni a 2 éves moratórium bevezetése nélkül elvesztették volna a munkahelyeiket. Örömmel fogadjuk ebben az évben is a pályázatot, hisz a szektor mikro-vállalkozásainak egy új elektromos autó vásárlására esélye sem lenne.”A közleményben idézték Reich Ádámot, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) közlekedési és szállítási osztályának elnökét, a Főtaxi vezérigazgatóját is: a BKIK “üdvözli a taxisokat segítő e-autó pályázat újbóli megnyitását. A kamara által szorgalmazott, korábban is igen népszerű kezdeményezés megismétlésére az ITM nyitott volt és partnerként kezelte javaslatunkat, így ismét elérhetővé válik ez a támogatási lehetőség. Úgy gondoljuk, hogy ez a pályázat hatékonyan segítheti az ágazat koronavírus-járvány okozta válsághelyzetéből való kilábalását. Az elektromos gépjárművek beszerzése ugyanis nemcsak a környezettudatos működés, hanem a pandémia alatt mintegy felére csökkent fővárosi taxis piac újbóli növekedésének és helyreállításának is fontos eszköze.”Az érintett egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok június közepétől pályázhatnak új, elektromos autók beszerzésére; a pályázati felhívás a napokban jelenik meg – ismertették.A kormány 3 milliárd forintot különített el erre a célra. A pályázók a gépjármű értékének 45 százalékát, legfeljebb 15 millió forintot kaphatnak támogatásként egy elektromos autó vásárlására. A kiírás – amellett, hogy ezzel is segíti az ország újraindítását és a vállalkozások megerősödését – közép- és hosszútávon is jelentős megtakarítást jelent a vállalkozóknak, hiszen az elektromos autók fenntartása sokkal gazdaságosabb, a közlekedés zöldítése pedig segíti a klímavédelmi célok elérését is – közölték.(MTI)