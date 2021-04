ITM: havi több tízezer forintos juttatást kaphatnak a versenyszférában állást találó közfoglalkoztatottak

A kormány ismét meghirdeti a “Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot”, amellyel az utóbbi években több mint 17 ezer közfoglalkoztatott elhelyezkedését segítette az elsődleges munkaerőpiacon – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Bodó Sándort, a tárca foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárát idézve szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint Bodó Sándor hozzátette: az április közepén induló programba belépők havi 45 ezer forintos juttatást kaphatnak, a minimálbért alapul véve tehát közel 160 ezer forintot vihetnek haza abban az időszakban, ameddig a közfoglalkoztatási szerződésük tartott volna.

A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszú távon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, minél több új, adófizető munkahely jön létre. A kormány továbbra is a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalását kívánja elősegíteni, megfelelő támogatást biztosítva azok számára, akik készek és képesek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni – ismertette.

A program arra ösztönzi a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkezőket, hogy ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el – közölte Bodó Sándor.

A részletekről azt mondta: a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejárta előtt állást találók egyfajta bónuszként elhelyezkedési juttatásban részesülnek. Minél hamarabb lép ki valaki a közfoglalkoztatásból, annál több támogatáshoz jut, mivel a közfoglalkoztatásából hátralévő időre kapja meg utólag a havi 45 600 forintot.



Elhelyezkedési juttatásra jogosult a mezőgazdasági idénymunkát végző közfoglalkoztatott is, akinek napi díjazása kétezer forint, egy hónapra tehát akár 62 ezer forintot is kaphat – tette hozzá.Kiemelte: a résztvevők nettó keresete így a minimálbérrel számolva mintegy 160 ezer forint lehet, a korábbi bevételük közel háromszorosa, amit a családi adókedvezmények még tovább növelhetnek.A részletes dokumentáció a program 2021. április 15.-i indulásakor válik elérhetővé a munka.hu oldalon. Kérelmet ezt követően lehet majd benyújtani a helyileg illetékes kormányhivatalokhoz, a járási és fővárosi kerületi hivatalokhoz. A Gazdaságvédelmi Alapból finanszírozott program keretösszege 500 millió forint, e forrásmennyiség akár 2000 munkavállaló támogatását is lehetővé teheti – olvasható a közleményben.(MTI)