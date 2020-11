ITM: fontos célkitűzés az energiabiztonság megerősítése

Fontos célkitűzés az energiabiztonság, az energiaszuverenitás megerősítése, az energiatermelés dekarbonizációja a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése mellett – hangsúlyozta Kádár Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energetikáért felelős helyettes államtitkára szerdán a Portfolio Energy Investment Forum online konferencián.

A Magyarország energia- és klímastratégiájáról tartott előadásában a helyettes államtitkár az energiaszektor trendjei közül egyebek közt kiemelte a nagyfokú digitalizáció megjelenését, amely lehetőséget jelent a rendszerek összekapcsolására, a hálózatok működtetésének fenntarthatóbbá, hatékonyabbá tételére.

Hozzátette, erősödik a megújuló energiák térhódítása, jelentős a decentralizáció, néhány nagyobb erőmű mellett kisebb termelőegységek is létrejöttek, a szektor előrehaladását új technológiai megoldások és csökkenő költségek jellemzik.

Kádár Andrea szólt arról, hogy olyan magas szintű ellátásbiztonságot garantáló dekarbonizált áramszektor kialakításán dolgoznak, amely ösztönzi a rugalmas termékek piacralépését, és képes az innovatív megoldásokat folyamatos integrálni.

Előadásában a helyettes államtitkár kijelentette, hogy a hazai energiatermelő-kapacitás megőrzése és fejlesztése ellátásbiztonsági kérdés, ennek sikeres kezelésével elérhető, hogy a 30 százalék feletti magyar villamosenergiaimport arány 2040-re 20 százalék alá csökkenjen, a szén-dioxid mentes villamosenergiatermelés részesedése pedig 90 százalékra emelkedjen 2030-ra szemben a jelenlegi 60 százalék körüli értékkel.

Az áramszektor dekarbonizációs célkitűzéseinek elérését több kiemelt projekt is segíti – mondta. Példaként említette, hogy ösztönzik a napenergia termelőkapacitás üzembe állítását, a paksi beruházásnak köszönhetően az atomenergia továbbra is meghatározó szerepet fog játszani a dekarbonizált hazai villamosenergia termelésében, települési szinten pedig a megújuló erőforrások alkalmazását segítik.



Kádár Andrea felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a napenergiarendszer kialakítását is segíti a megújuló energiatermelés kiépítését támogató Metár-pályázat. Az újabb kiírási körben 800 millió forint keretösszegre lehetett pályázni október közepéig, az értékelés folyamatos, 2021 elején várható az eredményhirdetés.Jelezte, hogy összeállították a Metár-tender naptárt, eszerint további négy pályázat meghirdetése várható 2022 közepéig, az új felhívásokat félévente teszik közzé.Megemlítette, hogy a vidéki nagycsaládos háztartások napelemes beruházását támogató új program is várható 2021 júliusától.(MTI)