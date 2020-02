ITM: bővül a Fulbright ösztöndíjprogram

A jelenlegi mintegy 250 millió forintról 2022-re 400 millió forintra emelkedik a magyar-amerikai Fulbright ösztöndíjprogram támogatási összege – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

Perényi Zsigmond közölte: ez annak köszönhető, hogy a magyar kormány a jelenlegi 50 millió forintról az amerikai támogatással egy szintre, 2022-re 200 millió forintra kívánja növelni a hozzájárulását.

Elmondta: a Fulbright ösztöndíjprogram hatékonyságára jellemző, hogy 60 Nobel-díjas vett részt benne. Magyar részről mások mellett négy volt miniszter és húsz volt nagykövet részesült a támogatásban. Mindez a politikai kapcsolatok mellett hozzájárul a két ország közötti társadalmi kapcsolatok erősítéséhez is – fűzte hozzá. Ezért is döntött a kormány a támogatási össze bővítése mellett – mondta az államtitkár.

Marc Dillard, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének helyettes vezetője azt hangsúlyozta, hogy a magyar és amerikai ösztöndíjasok Magyarországon, illetve az Egyesült Államokban folytatott tanulmányaik, kutatásaik során “beleszeretnek” a fogadó országba, és tovább erősítik a két nép kapcsolatát.

Emlékeztetett: az Egyesült Államok évről évre 850 ezer dollár hozzájárulást biztosít a közös ösztöndíjprogramhoz; a magyar fél növekvő támogatása nyomán így 2022-re több mint 1,5 millió dollárra emelkedik a tandíjra és ösztöndíjak folyósítására szolgáló alap éves összege.



Felidézte, hogy az ösztöndíjat a második világháború után a stabilitás erősítése érdekében indították útjára. Magyarországon 1978 óta nyújtanak támogatást, és 1992 óta a két ország közösen működteti a programot.Jókay Károly, a Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság igazgatója közölte, hogy a növekvő támogatás nyomán versenyképesebb ösztöndíjakat tudnak nyújtani és rövidül a pályázók várólistája. Továbbá egyharmadával növelhetik a kiutazó magyar diákok tandíjkeretét – mondta.Felhívta a figyelmet arra, hogy a hozzájárulások, a többi között az intézményi, az egyetemi, akadémiai hozzájárulások bővülése nyomán az eddigi 40-ről több mint 60-ra növelhető az ösztöndíjasok száma 2022-re.Ugyanakkor a jövőben is szem előtt tartják a minőségi szempontokat, vagyis az ösztöndíjak odaítéléséről 5-10 tagú, szakemberekből álló bizottság dönt. Azt is elmondta, hogy egyre inkább be kívánják vonni a programba a fővárosi intézmények mellett a vidéki egyetemeket is.(MTI)