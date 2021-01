ITM: biztos megélhetésre számíthat, aki informatikusnak áll

Komoly lehetőségek elé néznek a pályaválasztáskor az informatika mellett döntő végzős fiatalok – hívta fel a figyelmet az Educatio kiállításon tartott előadásában Solymár Károly Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára a tárca pénteki közleménye szerint.

Kiemelte, hogy az egyetem után több ezer betöltendő pozíció, magas kezdőfizetés és vonzó munkakörülmények várnak a frissdiplomásokra, és hangsúlyozta az infokommunikációs iparág szerepének és súlyának növekedését, nemzetközi szinten és Magyarországon is. A hazai GDP közel negyedét közvetve a digitális gazdaság állítja elő. Nem csoda, hogy a rekordgyorsasággal bővülő szektor munkaerő-kereslete világszerte és Magyarországon egyaránt szinte kielégíthetetlen – fejtette ki.

A magyar kormány elkötelezett abban, hogy a jövőbe mutató technológiák ne csak elterjedjenek Magyarországon, hanem azokat hasznosítani is tudjuk a gazdaság és innováció élénkítésében, az életminőség javításában. Ehhez elengedhetetlen, hogy az informatikát, ezt a változatos, majdnem minden iparágat kiszolgáló szakmát hivatásukként választók száma folyamatosan növekedjen – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Az informatikai pályára nyitott középiskolások több intézmény és szakirány közül választhatnak, jelenleg 9 budapesti és 14 vidéki egyetemen szerezhetnek diplomát. A tavalyi felvételi eljárásban a gazdaságtudományok után az informatika volt a második legnépszerűbb képzési terület. A legtöbb jelentkezőt 2020-ban a mérnökinformatikus szakokra vették fel. A diplomantul.hu friss adatai szerint a 2017-2018-ban diplomázott informatikusok több mint 92 százaléka dolgozik vagy tanul. Kevesebb mint egy százalékuk álláskereső, az átlagos elhelyezkedési idő alig több mint egy hónap. A foglalkoztatottak több mint 94 százaléka diplomás munkakörben, idehaza dolgozik, bruttó jövedelmük átlaga 487 775 forint – tájékoztatott az ITM.

Kiemelték, hogy már a középiskolába jelentkezőknek érdemes fontolóra venniük, hogy a megújult szakképzés által kínált informatikai képzésekben folytassák tanulmányaikat. Az egyszerre szakmát és diplomát adó technikumokból egyenes út vezethet a szakirányú felsőoktatásba. A diákok idéntől ösztöndíjat is kapnak, a duális képzéseknek köszönhetően akár már iskolaéveik alatt megtalálhatják leendő munkaadóikat.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) Programozd a jövőd! projektjének keretében készült kutatás friss eredményei is megerősítették, hogy egyre nagyobb a kereslet az informatikusok iránt. Az elmúlt öt év tendenciáival ellentétben azonban az informatikai tudást igénylő betöltetlen állások több mint fele ma már nem az informatikai vállalatoknál keresendő – fejtette ki előadásában Vinnai Balázs. A piacnak tehát nemcsak informatikusokra, hanem digitális szakemberekre is nagy szüksége van – tette hozzá az IVSZ elnöke az ITM közleménye szerint.(MTI)