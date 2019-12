ITM: a belföldi gáztározók tele vannak, a földgázellátás biztosított a téli hónapokra

Az év végéhez közeledve 98,5 százalék a belföldi gáztározók töltöttsége, külföldről a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően érkezik a földgáz Magyarországra – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kaderják Péter értékelése szerint a földgázellátás biztosított a téli hónapokra, a lakosság és a közfeladatok ellátásához szükséges mennyiség egyaránt rendelkezésre áll. Magyarország részt vállal a környező államok ellátásában is, hiszen Szerbia és Bosznia kizárólag innen juthat gázhoz, a téli felkészülésben pedig Horvátországot és Romániát is segítette – tette hozzá.

Az államtitkár elmondta, hogy a kormány az idén a tárolókapacitások teljes kihasználására támaszkodva a szokásosnál is erősebb téli felkészülés mellett döntött, így először fordult elő, hogy a szezon kezdetén elérte a 100 százalékot a gáztározók feltöltöttsége. A biztonsági készletekkel együtt a belföldön tárolt mennyiség meghaladta a 6,3 milliárd köbmétert, vagyis 2,7 milliárd köbméterrel több volt, mint tavaly.

A stratégiai készlet mennyisége 1,45 milliárd köbméter. Az eltárolt gáz átlagos fogyasztás mellett 126 napra elég, a lakossági szükségletet 263 napig tudná kielégíteni.



Kaderják Péter hozzátette, hogy az ellátásbiztonság érdekében a kormány folyamatosan egyeztet a gázpiac szereplőivel, valamint a szomszédos államokkal, és bizakodva várja a megállapodást az orosz-ukrán gáztranzit-szerződés megújításáról. Magyarország legjelentősebb betáplálási pontja található Ukrajnánál, a felek azonban több kérdést még nem zártak le, ezért fel kell készülni arra is, hogy a legfontosabb szállítási útvonal akár tartósan is kieshet – tette hozzá.Magyarország érdekelt abban, hogy újabb hosszú távú szerződéssel biztosítsa az orosz gázimportot 2021 után, a kormány ezért abban bízik, hogy a két állam partnersége ezen a területen is folytatódhat – mondta az államtitkár.(MTI)