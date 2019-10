Iszonyatosan felpörgött a babaváró – mi a helyzet a többi hitellel?

A legfrissebb statisztikák szerint mindent letarolt a babaváró hitel augusztusra. Az ősz ráadásul még erősebb lehet a lakossági hitelek terén.

A jegybank mai adatai szerint augusztusban brutális összeget, 110 milliárd forintot folyósítottak a bankok az akár 10 millió forintos babaváró hitelből, ami 68 százalékkal több, mint egy hónappal korábban. Érdekesség, hogy az előző hónaphoz képest a jegybank felfelé módosította a babaváró júliusi számait a bankok pontosítása alapján: a múlt hónapban még 55 milliárd forintos új volumennel számoltak, a mostani statisztikában viszont 65 milliárd forintról van szó, tehát még az első eredményekhez képest is erősebben nyitott a babaváró hitel.

Így vagy úgy, a növekedés óriási léptékű, amelynek oka a Bank360 szerint, hogy a bankok augusztusra levetkőzték a babaváróval járó gyermekbetegségeket és megoldódtak az operációs problémák: megfelelő dokumentumokkal kezdhettek az igénylésbe a fiatal családosok és az ügyintézők is felkészültebbek lettek, miközben a hatalmas kezdeti roham is apadt valamelyest. Azok, akik a babaváró hitel felvételét fontolgatják, ezzel a kalkulátorral vizsgálhatják meg alaposan a részleteket.

Megkezdődött a babaváró térnyerése

A hitelkonstrukció népszerűsége meglátszik a lakáshitel folyósításokon is: míg idén átlagosan 76 milliárd forintnyi új lakáshitelt vettünk fel havonta, addig augusztusban ez csak 68,2 milliárd forint volt, ami 12 százalékos visszaesés a júliusi 77,2 milliárdos folyósításhoz képest. Az augusztusban kötött új lakáscélú hitelek kamatfixálásának átlagos hossza 104 hónap volt, a lakosság már csak a biztonságos, fix kamatozású hitelekben hisz.





A slágerhitelnek számító személyi kölcsön még tartja magát: idén átlagosan 47,2 milliárdot veszünk fel a szabad felhasználású hitelből havonta, ezt némileg haladta meg az augusztusi adat 48,88 milliárd forinttal, a júliusi 53 milliárd forinthoz képest ez viszont 8 százalékos visszaesés.

Pedig a banki ajánlatok továbbra is csábítók a Bank360 szerint: az átlagos hitelköltség mutató tovább csökkent augusztusban a személyi kölcsönöknél (13,62%), de lakáshiteleknél is hónapok óta a mélyben vannak a mutatók (5,04%). A Bank360 kiemeli: ennél sokkal kedvezőbb konstrukciókat is találhatunk a bankoknál, de ez persze egyedi hitelbírálat kérdése. A Bank360 személyi kölcsön kalkulátora alapján már 7,56 százalékos THM-mel is felvehetünk akár 7 millió forintot fedezet nélkül 8 éves futamidőre, amelynek törlesztőrészlete havi 100 000 forint alatt marad.

A biztonságosnak számító 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshiteleknél 10 millió forintot 20 évre 4 százalék alatti THM-mel vehetünk fel a Bank360 lakáshitel kalkulátora szerint és akár 57 000 forint alá is szoríthatjuk a havi törlesztőrészletet.

Tartogat még meglepetéseket az ősz

Babaváró ide vagy oda, az ősz igen erős lesz a hitelezés terén, főleg a fogyasztási kölcsönöknél, áruhiteleknél vár felfutást a Bank360, amelynek oka az ünnepi időszak közeledte. A szakportál információi szerint több pénzintézet ismét 0 százalékos THM-ű áruhitel-akciókkal készül, így akár kamatmentesen, részletre is vásárolhatnak az élelmes ügyfelek.



A Bank360 Zrt.-ről

A Bank360 közel három éve segíti a lakosságot abban, hogy pénzügyi döntéseikkel teljesen elégedettek legyenek hosszú távon is. A szakportál kalkulátoraival a legfontosabb banki termékeket hasonlíthatjuk össze, az oldalon megjelenő elemzések és bejegyzések pedig a tájékozódást segítik a pénzügyek világában, segítve a tudatos és megfelelő döntést az adott anyagi helyzetben.