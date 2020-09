Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában

Szigorodnak októbertől a járványellenes intézkedések Szlovákiában, a kormány szerdán dönt a vészhelyzet ismételt kihirdetéséről – jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő a Központi Válságstáb ülése után a Markíza kereskedelmi televízióban, a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedésére hivatkozva hétfőn.

Szlovákiában még márciusban hirdetett rendkívüli helyzetet a kormány a koronavírus terjedésének veszélyére hivatkozva, ez jelenleg is hatályban van. A rendkívüli helyzet márciusi kihirdetése után néhány nappal egészségügyi vészhelyzetet is kihirdettek. Ez utóbbi – legfeljebb 90 napra érvényesíthető -, így júniusban lejárt. Az a vészhelyzet, amelynek kihirdetésére ezúttal készül a pozsonyi kormány, az egészségügyi vészhelyzetnél szélesebb körű intézkedéseket lehetővé tevő, általánosabb jellegű lesz. “A helyzet további romlásának megfékezéséhez szükséges a vészhelyzet bevezetése” – indokolta a lépést Igor Matovic.

A szlovák kormányfő több más, a válságstáb által hétfőn elfogadott szigorításról is beszámolt. Ezek egyike, hogy októbertől betiltják Szlovákiában csaknem az összes tömegrendezvényt. Ez alól kivételt csak az esküvők, keresztelők, temetések és az önkormányzati ülések kapnak, illetve azok a rendezvények, amelyek szervezői biztosítani tudják, hogy az összes résztvevő negatív eredményű Covid-19 tesztet tud felmutatni.

Ugyancsak októbertől ismét korlátozzák a vendégek és a vásárlók számát az üzletekben és vendéglátóhelyeken, utóbbiakból csak az ülőhellyel rendelkezők tarthatnak nyitva. Ismét szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó rendelkezések, ezek októbertől kül- és beltéren egyaránt kötelezőek lesznek, amennyiben nem tartható fenn a legalább kétméteres távolság az egyes személyek között.

A múlt hét folyamán felmerült, hogy Szlovákia utazási szempontból a kockázatos országok listájára teszi Magyarországot és Ausztriát, ezt a felvetést azonban a Központi Válságstáb nem hagyta jóvá, tekintettel arra, hogy az érintett országokban hasonló a járványügyi helyzet, és így egy ilyen intézkedésnek nem lenne értelme.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ hétfőn közzétett adatai szerint Szlovákiában vasárnap mintegy kétezer teszt elvégzése alapján 265 új fertőzöttet regisztráltak. Az országban mintegy három hete többé-kevésbé folyamatosan emelkedik az újonnan regisztrált fertőzötteknek az egyhetes adatok alapján számolt napi átlaga is. Ez vasárnap 360 volt, vagyis duplája az egy héttel korábbi adatnak.Szlovákiában a kór tavaszi megjelenése óta eddig összesen 9343 személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, az aktív esetek száma pedig 5086. Eddig hivatalosan 44-en haltak meg a betegség következtében. Az országban eddig már több mint 447 000 vírustesztet végeztek el.(MTI)