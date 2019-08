Ismét rossz betakarítási szezont zártak a német gazdák

Ismét rosszul alakult a nyári betakarítási szezon Németországban, és vendégmunkásokat is nehezen találtak a gazdák a mezőgazdasági termelők országos szövetségének (DBV) pénteken közölt jelentése szerint.

A német gazdálkodók “megérzik a klímaváltozást”, a folyamat hatásainak kezelése és az alkalmazkodás egyre nagyobb kihívás, amelyhez állami segítségre van szükség – emelte ki a jelentés berlini bemutatóján Joachim Rukwied, az érdekképviselet vezetője, hozzátéve, hogy adókedvezményekkel és tőketámogatással kellene segíteni a termelőket, hogy kiépítsenek egy biztosítási alapot az éghajlat változásából fakadó kockázatok ellen.

A tavalyi országos aszálykatasztrófa ugyan nem ismétlődött meg, de az ország középső és keleti részén, és egyes északi vidékeken ismét túl kevés csapadék hullott. Ezekben a térségekben a termés is különösen gyenge volt.

Az ország egészét tekintve a nyári betakarítási munkák eredményei csaknem valamennyi gabona-, zöldség- és gyümölcsfajtánál elmaradnak az utóbbi évek átlagától. A gabonatermés 45 millió tonna volt, ami 2,9 milliós csökkenés a 2013-2017-es időszak 47,9 tonnás átlagához képest. Egy-egy hektárról átlagosan 7 millió tonna gabonát takarítottak be, ami 6 százalékkal marad el az utóbbi öt év 7,5 tonnás átlagától.



A DBV jelentésében kiemelte, hogy 2019 a zöldség- és gyümölcstermesztőknek is nehéz év, amelyet a többi között a “regionális időjárási szélsőségek” gyakoriságának növekedése és a gyümölcsérés előbbre tolódása jellemez.A szárazság miatt az idén is többet kellett költeni öntözésre – áll a jelentésben, amely szerint a zöldség- és gyümölcstermesztésre használt terület 80 százalékát lehet öntözni, és az elmaradó csapadék öntözéses pótlásának költsége eléri az árbevétel 10 százalékát.A szélsőséges időjárási jelenségek mellett számos gazdaságban “az idén is probléma volt, hogy miként tudnak elég szezonális munkást szerezni Lengyelországból, Romániából és Bulgáriából” – tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a politikának ezen a területen is lépnie kell, a munkaerőhiány enyhítéséhez “hatékony megállapodásokat” kell kötni úgynevezett harmadik – vagyis az Európai Unión kívüli – országokkal.(MTI)