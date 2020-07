Ismét növekedést jeleznek a brit gyáripar aktivitási mérőszámai

A szerdán ismertetett friss adatok szerint minimális mértékben ugyan, de átlépték a növekedést jelző határértéket júniusban a brit feldolgozószektor aktivitásának mérőszámai, amelyek az előző hónapokban az ágazat teljesítményének rekordütemű visszaesését mutatták a koronavírus-járvány hatásai miatt.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit gyáripar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) a múlt hónapban 50,1 volt a májusi 40,7 és az áprilisban mért 32,6-es mélységi rekord után.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését, az 50 feletti mutatók az adott ágazat tevékenységének élénkülését jelzik.

Az IHS Markit elemzői hangsúlyozzák, hogy a 9,4 pontos havi növekedés rekord, ugyanakkor az 50,1-es júniusi feldolgozóipari BMI-mutató valójában inkább az ágazat aktivitásának stabilizálódására, semmint markáns növekedésére vall.



A ház kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a brit gyáripar termelése júniusban négy hónap óta először kis mértékben nőtt, az üzleti szektor hangulati indexe pedig 21 havi csúcsra emelkedett: az új BMI-felmérésben részes feldolgozóipari vállalkozások 63 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kibocsátási értékének növekedésére számít a következő egy évben.Londoni makrogazdasági elemzők szerint ugyanakkor az átfogó indexen belüli részadatok még nem adnak okot túláradó derűlátásra.Samuel Tombs, az egyik legnagyobb londoni piaci elemzőház, a Pantheon Macroeconomics brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a júniusi feldolgozóipari BMI-adatok szerdai ismertetése utáni helyzetértékelésében kifejtette: a kibocsátási részindex 50,8 volt a múlt hónapban, az új megrendeléseké viszont csak 47,4 – vagyis további csökkenést jelzett -, és ez arra utal, hogy a feldolgozószektor a korábbi teljesítési elmaradásokat dolgozza le jelenleg, de ez a hátralék hamarosan eltűnik.Mindeközben a gyáripari ágazat foglalkoztatási BMI-indexe is csak 41,0 volt júniusban, ráadásul negyedik hónapja jár folyamatosan az 50-es határszint alatt.A Pantheon Macroeconomics vezető közgazdásza szerint mindez aligha vall arra, hogy a brit feldolgozószektor V alakú – vagyis a korábbi meredek zuhanás után éles fordulattal hasonlóan meredek ívű – fellendülésre számítana.Mindemelett az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerével kapcsolatos bizonytalanságok is várhatóan erősödnek a következő hónapokban, mivel az erről szóló tárgyalásokon nincs érdemi haladás.Ennek megfelelően erősen valószínűtlen, hogy a brit feldolgozószektor teljesítménye a következő egy évben tartósan visszatér a koronavírus-járvány előtti szintekre – hangsúlyozta a Pantheon Macroeconomics londoni főközgazdásza.(MTI)