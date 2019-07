Ismét csúcson a vállalkozások bizalma

Stabil és kiszámítható gazdasági környezetet várnak a vállalkozások a következő egy év során. A K&H kkv bizalmi index 2 pontot mozdult felfelé, így jelenleg 17 ponton áll, ami az index történetében eddig csupán egyszer, 1 éve fordult elő. A pozitív várakozások annak köszönhetők, hogy a cégek a közterhek és a vállalati hitelkamatok következő egy évi alakulását is kedvezően látják.

Az év eleji nagyobb léptékű ugrást követően most szerényebb mértékben ugyan, de tovább javult a cégek hangulata. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egy évre előremutató várakozásait jelző K&H kkv bizalmi index jelenleg 17 ponton áll, amivel gyakorlatilag megismétlődött az egy évvel ezelőtti csúcshangulat. Az adócsökkentés bejelentése előtt készült felmérés eredménye szerint a vállalkozások jelenleg stabil és kiszámítható környezetet prognosztizálnak a következő egy évre, és nem várnak jelentős változást a gazdasági helyzetüket leginkább befolyásoló tényezőkben. Az enyhe, 2 pontos emelkedés annak köszönhető, hogy számottevően javultak a közterhekre és a vállalati hitelkamatokra vonatkozó várakozások.

A különböző méretű cégek közül jellemzően a középvállalkozások hangulata a legjobb, ami most elérte az egy évvel ezelőtti történelmi maximumot, várakozásaik ugyanis 26-ról 36 pontra ugrottak. Ezzel szemben a mikro-, valamint a kisvállalkozások bizalma gyakorlatilag nem változott év elejéhez képest (9 és 21 pont). Az ágazatok közül továbbra is az agrárium a legbizakodóbb (35 pont), de jelentősen, 12-ről 18 pontra javult a kereskedelmi cégek hangulata is, miközben a szolgáltató és az ipari cégek bizalma alig változott év elejéhez képest (15 és 16 pont).

Alacsonyabb közterhek és vállalati hitelkamatok jöhetnek

Az index javulásának hátterében az áll, hogy tavaly év végén komoly félelem alakult ki a cégek körében, hogy emelkedni fognak az őket érintő közterhek, most viszont mérséklődtek ezek a negatív várakozások. Év végén a vállalkozások több mint fele (54%) számolt magasabb adókkal és járulékokkal, mostanra viszont ez az arány 34%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan az alacsonyabb adókkal és járulékokkal tervező cégek aránya is jelentősen, 17%-ról 25%-ra nőtt tavaly év végéhez képest. A vállalati hitelkamatok alakulásával is derűlátóbbak lettek a cégek, hiszen az elmúlt egy évben jellemző 2% körüli értékhez képest jelenleg 1,4%-os kamatnövekedést valószínűsít a szektor.

A K&H kkv bizalmi indexről

A K&H és a GfK Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint* éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásában a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és annak várt változásait vizsgálják: vevői kapcsolatok, szállítói kapcsolatok, munkaerő, vállalat pénzügyei, bankok, gazdaságpolitika, közterhek, EU, versenyhelyzet, vállalati hitelkamatok. A K&H kkv bizalmi index a 10 részindex súlyozott átlaga, annak megfelelően, hogy az egyes tényezőket mennyire fontosnak ítélik a vállalkozások. A legutóbbi felmérés 2019. május 29. és június 18. között történt.

A kutatásban megkérdezett vállalkozások méret és árbevétel-kategória szerint:

mikrovállalkozások (20 – 100 millió Ft)

kisvállalkozások (101 – 300 millió Ft)

középvállalkozások (301 millió Ft – 2 milliárd Ft)

* 2010 első negyedévét megelőzően 700 millió forint

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 206 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2200 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

K&H Bank

I. negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 320 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 3247 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 12,2 milliárd forint

K&H Biztosító

I. negyedévének végén :

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 11,8 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 179,4 milliárd forint

biztostástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,7 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 1,3 milliárd forint