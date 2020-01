Irán nincs abban a helyzetben, hogy hagyományos háborút vívjon

Irán sem katonailag, sem gazdaságilag nincs abban a helyzetben, hogy megvívjon egy hagyományos háborút – mondta Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

A szakértő azt mondta, továbbra is úgy véli, hogy nem lesz konvencionális háború.

Annak viszont van esélye, hogy Irán kibertámadással próbálkozik – jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy Európa az iráni-amerikai viszályban mindig is közvetítő szerepet játszott.



Haszan Róháni iráni elnök Twitter-üzenetben válaszolt hétfőn amerikai kollégájának, Donald Trumpnak vasárnapi fenyegetésére. Mint írta: “Soha senki sem fenyegetheti az iráni nemzetet!”Trump is Twitter-üzenetben tudatta előzőleg, hogy ötvenkét iráni célpontra sújt le az Egyesült Államok, ha Irán megtorolja amerikaiakon Kászim Szulejmáni tábornok pénteken, Bagdadban történt likvidálását.(MTI)