IoT megoldásokkal a hatékonyabb, zöldebb mezőgazdaságért

A fogyasztói trendek alapján egyértelmű, hogy a vásárlók egyre tudatosabban fordulnak a friss, egészséges, tartósítószermentes és környezetkímélő élelmiszerek felé. A 2020-as IoT Live Show-n szakmai különdíjak is kiosztásra kerültek, köztük a Deloitte Üzleti Díj, amit a termelés hatékonyságát növelő precíziós technológiával foglakozó AgroSense vehetett át.

Az elmúlt két évben a fogyasztók kétharmada növelte a friss élelmiszerek kategóriájára fordított kiadásait. A fogyasztók több mint 60 százaléka havi átlagos élelmiszerköltésének 30 százalékát költi erre a kategóriára – áll a Deloitte Future of Fresh tanulmányában. A globális trendeket bemutató, amerikai mintavétellel készült tanulmány szerint az ár a friss élelmiszer vásárlásának egyik legfontosabb szempontja, a fogyasztók 92 százaléka a költségeket fontos szempontként említi vásárlási döntéseiben. A fogyasztók 80 százaléka aktívan keresi a megvásárolt ételek egészségesebb változatát, 77 százalék pedig kerüli a tartósítószereket és vegyszereket az ételeikben. A romlandó termékek vásárlásakor a fogyasztók 58 százaléka figyelembe veszi a fenntarthatóság szempontjait, például a helyi beszerzést, az újrahasznosítható csomagolást és a vízsemlegességet. A felmérés kulcsfontosságú betekintést nyújt a fogyasztói magatartásba és irányt mutat a gyártóknak és kiskereskedőknek abban, hogy hogyan érdemes növelni a friss élelmiszerek kategóriáját.

A tudatosság a magyar vásárlókra is egyre inkább jellemző, a Nébih közelmúltban végzett felmérése szerint 4 százalékkal csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége az elmúlt 3 évben. Az adatok alapján egy átlagos magyar állampolgár 65 kg élelmiszert dob a szemetesbe évente, ennek fele az elkerülhető kategóriába tartozik, azaz egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Leggyakrabban készételek, friss zöldségek és gyümölcsök, valamint kenyér, illetve egyéb pékáruk mennek a kukába. Bőven akad tehát még tennivaló a környezettudatosságunk fejlesztése terén.

A technológia szerepe a fenntartható megoldásokra történő átállásban

A Deloitte jelen van technológiai tanácsadásával az IoT területén is, emellett pedig kiemelten fontos számára a fenntarthatóság és az ahhoz kapcsolódó technológiák felvirágoztatása is. Ezek a megoldások kettős célt szolgálnak: egyrészt üzletit, mert költséghatékonyságot és megtakarítást eredményeznek, másrészt támogatják azt a zöld átállást, amely a fenntarthatóságot szolgálja.

A 2020-as IoT Live Show-n résztvevő cégek rövid, kétperces élő termékbemutató alatt ismertették megoldásuk felépítését és működését, majd ezt követően tíz percben a szolgáltatásuk hasznosságát és üzleti modelljét is. A közönségdíjak mellett szakmai különdíjak is kiosztásra kerültek, köztük a Deloitte Üzleti Díj is, amelyet Lukács Ákos, a Deloitte Fenntarthatóság és klímaváltozás üzletágának vezetője adott át az AgroSense számára.

„A koronavírus-járvány számos területen hozott változást, amelynek eredményeképpen a világ megkettőzött erővel a fenntarthatóság irányába indult el. Az EU döntései és kommunikációja alapján, a következő hét év fókuszában a zöld megoldások és a digitális átállás lesz. Olyan megoldást szerettünk volna díjazni, amely innovatív, fenntartható működést segít elő, ezért esett döntésünk az AgroSense-re” – mondta Lukács Ákos.

A Deloitte szakmai döntését a következő vezérelvek alapján hozta meg: olyan technológiát keresett, amelyben a hazai mellett nemzetközi potenciál is van, a fenntarthatóságban értékláncokon keresztül tud értéket teremteni, ezáltal ellenállóvá tudja tenni az iparágat, emellett olyan értéket képes teremteni, amiben van költséghatékonyság és haszon is – enélkül ugyanis nincs fenntarthatósági technológia. A Deloitte szlogenjének is meg kellett felelni, amely a „Making an impact that matters”, vagyis jelentős hatást képes elérni.

A világ népességének növekedésével az élelmiszerszükséglet is rohamosan növekszik, melynek kielégítéséhez a mezőgazdasági termelést fenntarthatóbbá és a környezetet kevésbé terhelővé kell tenni, ehhez pedig a modern technológiák alkalmazása nélkülözhetetlen. Az AgroSense megoldása egyesíti a talaj pontos mérését, a növény állapotának megfigyelését, a rovarok jelenlétét és az öntözést a legújabb tudományos eredményekkel a tápanyagok és a növényvédelem területén, így megváltoztatja annak termesztés technológiáját.

„A termelés hatékonyságát növelő precíziós technológiák egyre meghatározóbbá válnak világszerte. A növénytermesztő gazdaságok Magyarországon is nyitottak a precíziós technológiákra és egyre többen használnak digitális eszközöket a hatékony gazdálkodáshoz, hiszen amellett, hogy segítségükkel a környezetterhelés csökkenthető, használatukkal sokkal magasabb terméshozam és profit realizálható. Ezért nagy öröm számunkra, hogy a Deloitte elismerte és támogatja vállalkozásunkat, hiszen a fenntarthatóság a mindennapi életben és az üzleti folyamatokban nekünk is, nekik és mindannyiunknak közös érdeke” – mondta Dóra Sebestyén, az AgroSense alapító tulajdonosa.

A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.