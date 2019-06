INTERSPAR nyílt 4,2 milliárd forintból Tatán

A 34. magyarországi INTERSPAR hipermarketben – a kényelmi termékek teljes áruskálájával kibővített áruválaszték mellett – egy terasszal ellátott INTERSPAR to Go étterem is fogadja az üzletbe térőket. A kívül-belül környezetbarát technológiákkal felszerelt, 5200 négyzetméteres áruházban önkiszolgáló kasszák teszik gyorsabbá a vásárlást, a családosok pedig a modern játszótérnek is örülhetnek.

„Az áruház megnyitása nemcsak a környéken élők magasabb szintű kiszolgálását fogja jelenteni, hanem 78 új munkahelyet is teremt. Tovább folytatjuk a modernizációs programunkat, koncentrálunk az online kereskedelemre és egyes városokban új áruházak építésére is lehetőségünk nyílik 2019-ben, melyek közül kiemelkedik a tatai beruházás” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Tata város és a SPAR Magyarország 2018 márciusában írta alá az építés szándéknyilatkozatát, és alig több mint egy esztendő elteltével már meg is nyitotta kapuit a 4,2 milliárd forintos beruházás keretében megépült INTERSPAR. A hipermarket egyedülálló technológiával épült: az 5200 négyzetméteres áruház fa tetőszerkezete különleges újdonságnak számít, az üzletlánc magyarországi története során még soha nem épült INTERSPAR fa tetőszerkezettel.

A vállalat a változó fogyasztói elvárásoknak megfelelően bővítette – az INTERSPAR-okra jellemző – több mint húszezer cikkből álló kínálatát, így az új tatai hipermarketben kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos táplálkozást segítő, valamint a bio- és diabetikus élelmiszerek, illetőleg elérhető az áruházlánc saját márkás SPAR. enjoy convenience – kényelmi – termékeinek teljes választéka is. A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszák segítik.

A SPAR elkötelezett amellett, hogy az áruházaiban valódi élmény legyen a vásárlás és magas színvonalúak legyenek a szolgáltatások. Ezért a tatai hipermarketben is helyet kapott a salátabár és a látványpékség, illetve egy új típusú vendégtérrel rendelkező INTERSPAR to Go étterem, amely jó időben a teraszán is várja a vendégeket és területén ingyenes vezeték nélküli internet szolgáltatás is elérhető. Az étterem helyben panírozott sültekkel, frissen készült meleg ételekkel és grillkészítményekkel, kibővített pizzaválasztékkal, illetve szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatával fogadja a fogyasztókat.

Az áruház a volt Tatai Atlétikai Club pályája helyén épült. Kivitelezése egyedi, ugyanis a vízszintes tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek is teljes egészében fából készültek. A külsőleg is esztétikus, környezetbarát anyaghasználat környezetkímélő belső technológiákkal egészült ki. A létesítménybe ózonbarát hűtőrendszert és hűtőajtókat, hatékony energiafelhasználású LED-világítást telepítettek. A komplexum ideális hőmérsékletéről padlóhűtés/fűtés gondoskodik. Az épület hűtési és fűtési hőigényéről a keletkező hulladékhő felhasználásán túl, hőszivattyús rendszer gondoskodik, földgáz felhasználása nélkül. A közel nulla fosszilis energiaigényű ingatlan kiváló minőségű nyílászárókkal és hőszigeteléssel rendelkezik, illetve megújuló napenergia felhasználás is megjelenik: például napelemes térkőburkolat biztosítja az áramot a játszótéren elhelyezett telefontöltőkhöz.

A látogatókat 450 férőhelyes, ingyenes parkoló fogadja elektromosautó-töltőállomásokkal, valamint a közeljövőben Tata Város Önkormányzatával együttműködésben, a térségben megjelenő kerékpárkölcsönző hálózatból is egy állomást a telken alakítanak majd ki. A hipermarket szomszédságában pedig egy modern játszóteret építettek a családos vásárlók számára.

Az áruház biztonságos megközelítését segíti elő, hogy a beruházás során kiszélesítették a Május 1. utat, kanyarodósávot alakítottak ki, áthelyezték és megnövelték a gyalogátkelőhelyet. Az autóforgalmat zöldnövény-sávval választották el és sor került a forgalomirányító jelzőlámpák működésének összehangolására is.

Az üzlet elérhetősége és nyitvatartása:

2890 Tata, Május 1. út

H-Szo: 6:00-22:00

V: 8:00-19:00