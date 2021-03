Ingyenes sorozat és okosalkalmazás a Digitális Témahétre a Da Vincitől

A Digitális Témahét 2021 kapcsán hasznos oktatási tartalmakat kínál a Da Vinci Media. A témahét weboldalán és három együttműködő szolgáltató videótár kínálatában is ingyenesen hozzáférhető a Keress rá! című sorozat, amelynek célja, hogy megismertesse a 6-12 éves gyerekeket a biztonságos internethasználattal. Emellett a témahét érdeklődői számára a Da Vinci Kids ismeretterjesztő alkalmazás is térítésmentesen elérhető az otthontanulás megkönnyítése érdekében.

A Digitális Témahét a digitális pedagógia egyik legfontosabb hazai eseménye, melynek célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A Da Vinci Media a Digitális Témahét alkalmából közzéteszi BAFTA-jelölésű, saját gyártású sorozatát: a Keress rá! című sorozat 6-12 éves gyermekeknek készült rövid, ugyanakkor rendkívül informatív, közérthető és szórakoztató epizódjai az internetbiztonság kérdéskörét járják körbe.

A tanulásban, a munkában, az életben azok tudják kihozni magukból a legtöbbet, akik észreveszik maguk körül a digitális lehetőségeket, és jól használják az internet nyújtotta előnyöket. A gyerekeknek pedig erre külön érzékük van, hiszen tele vannak nyitottsággal, kíváncsisággal, és imádják a digitális világot. Nekik szól a Keress rá! szórakoztató animációs sorozat, ami a pozitívumok mellett az internet valós veszélyeire is okosan és közérthetően hívja fel a figyelmet.

A Da Vinci Media kezdeményezéséhez a Vodafone Magyarország is csatlakozott: az edukatív sorozat részei ingyenesen megtekinthetők a Vodafone TV Filmtárában három összefűzött epizódban egészen szeptember 17-ig. A sorozat kezdeményezés további partnerei, a Telekom és a Tarr Kft. videókínálatában is hozzáférhető.





Az internetbiztonsági edukáció mellett a Digitális Témahét 2021 program és a Da Vinci Kids a jelenlegi digitális oktatást is szeretné megkönnyíteni, ezért 1 hónapos ingyenes, május végéig aktválható Da Vinci Kids oktatási alkalmazás előfizetést kínál minden Digitális Témahét 2021 program érdeklődőnek! A kifejezetten általános iskolás korosztálynak szánt applikáció nagyszerűen ötvözi a szórakozást és a tanulást. Ebben a biztonságos és hirdetésmentes környezetben a gyerekek életkoruknak megfelelő, okosan összeválogatott, minőségi, mégis szórakoztató ismeretterjesztő tartalmakkal találkoznak, és választ kapnak – többek között – tudománnyal, kódolással vagy kreativitással kapcsolatos kérdéseikre. Az alkalmazást a pedagógusok, szülők, gyerekek mind használhatják.

Többek között a Keress rá! sorozat is elérhető a Da Vinci Kids okosalkalmazásban, mely a Digitális Témahét 2021 keretében tehát 1 hónapig térítésmentesen elérhető minden érdeklődő számára az alábbi linken május 31-ig. https://get.davincikids.tv/dth/

A Digitális Témahét 2021 program intézmények, pedagógusok számára idén is több pályázati kategóriát hirdet meg. Egyik közülük a Da Vinci Media különdíj, melynek célja a Keress rá! iskolai felhasználása: a sorozatra épülő pedagógiai projekteket vagy online oktatási jó gyakorlatokat várnak. Minden pedagógus, aki pályázatot nyújt be garantáltan 1 évre szóló. osztálya pedig 3 hónapos Da Vinci Kids oktatási app előfizetést kap. A Da Vinci pályázatához kapcsolódóan a Vodafone Magyarország különdíjat is hirdet: a videósorozatot legkreatívabban felhasználó iskola vagy pedagógus Da Vinci Pizsamaparti osztálykirándulást és a Vodafone által felajánlott hordozható WiFi hotspotot és hozzá tartozó 1 éves internethozzáférést nyer. Az az iskola pedig, ahol a legtöbb diákot mozgatják meg, intézményi iskolai Da Vinci Kids csomagelőfizetésben részesül: 1 éven keresztül használhatja minden tanuló és pedagógus az alkalmazást.

https://digitalistemahet.hu/hir/da-vinci-media-kueloendij-digitalis-temahet-2021

www.davincikids.tv

https://www.facebook.com/DaVinciKidsMagyarorszag

A Da Vinci Media GmbH-ról:

A Da Vinci Media egy Berlin-központú média vállalat, amely Da Vinci Kids néven (TV csatorna és VOD applikáció) több órányi, válogatott, oktató szórakozást kínál heti hét napban, 24 órában. Emellett a Da Vinci Learning TV csatorna díjnyertes, tudományos dokumentumfilmeket is kínál, melyeket a szülők, felnőttek is élvezhetnek esténként.

Közép és Kelet-Európában, Oroszországban, Afrikában és Ázsiában összesen 90 országban, 18 nyelven vagyunk elérhetőek. 2007-es alapításunk óta ma már több mint 30 millió otthonban sugárzunk friss és motiváló tartalmakat a világ minden tájáról. Műsoraink a szórakozást a tanulással ötvözik, hogy megfeleljenek a kíváncsi gyerekek és szüleik elvárásainak.

A több mint 2500 olyan anyaggal – melyeket a nap bármely szakában, nyugodtan meg lehet tekinteni -a Da Vinci arra ösztönzi a nézőket, hogy tegyék teljesebbé és különlegesebbé az életüket. Az ismeretanyagot lebilincselő és izgalmas elmekalanddá változtatjuk, mindezt kreatív vizuális technikák és hasznos oktató tartalmak felhasználásával. Műsoraink okosak, kísérletezők, gondolatébresztők, hitelesek és fejlesztőek. Olyan környezetet alkotunk, melyben a család együtt vehet részt a közös tanulás kalandjában.

