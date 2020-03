Ingatlanpiac a koronavírus árnyékában

Sok vevő áll el most vásárlási szándéktól és várják a koronavírus által generált válság másnapját, azt, hogy mit hoz a jövő.

Európába is megérkezett, most már hosszú hetek óta a koronavírus foglalja el a vezető helyet a híradásokban és ez minden bizonnyal még hetekig így lesz. Minden piaci ágazat a saját területén veszélyeket és lehetőségeket latolgat, áttekinti a várható helyzetet. Míg február elején még csak Kínából és Ázsiából érkeztek a hírek a vírus agresszív terjedéséről, így viszonylag távolinak tűnt a budapesti ingatlanpiacra gyakorolt hatása, ma már kézzelfoghatóan megérkezett nem csak Európába, hanem hazánkba is.

„Az elmúlt évek statisztikáit és a tapasztalatainkat figyelembevéve általában márciusban élénkül meg igazán a budapesti, belvárosi ingatlanpiac” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. „Jelenleg azért inkább azt látjuk, hogy mindenki kivár, óvatosabb az utazásokat és a napi mozgásokat illetően is, úgyhogy egyelőre nincsenek különösebben felívelésre mutató jelek, ebből arra lehet következtetni, hogy az idei március-április nem lesz olyan dinamikus, mint tavaly. Természetesen érdemes folyamatosan követni a vírussal kapcsolatos híreket.”

Hogyan lehet biztonságos az ingatlanközvetítővel való kontaktálás?

„Ami a gyakorlati megvalósítást illeti, a kapcsolattartás az eladóval – vevővel sokszor telefonon és email-en keresztül történik, ráadásul a megbízások megkötése elektronikusan is megoldható, így ezt a részt a munkánál nem befolyásolja a vírus – mondja a szakértő. „Ingatlant ebben az időszakban is tudunk mutatni, az általános higiéniai előírásokat (cipővédő, kézfertőtlenítő, szájmaszk) kollégáink betartják, betegség esetén nem dolgoznak, de a megtekintésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő is vállalja, hogy az ajánlásokat betartva cselekednek. 2 méter távolságot tartanak, nincs kézfogás, szoros kontakt, maszkot viselnek. Azt tapasztaljuk, hogy sok vevő áll el most vásárlási szándéktól és várják a koronavírus által generált válság másnapját, azt, hogy mit hoz a jövő.”

