Ingatlanosok, ne kíméljenek! – adásvétel járványhelyzetben

Riasztó számok érkeznek nap mint nap a koronavírus fertőzöttek számáról, amely az őszi-téli hónapokra nem éppen fényes kilátásokkal kecsegtet. A tavaszi lezárásokat a magyar gazdaság is alaposan megsínylette, ezért az év végi hónapokra érdemes mindenféle üzleti tevékenységet alaposan megtervezni és átgondolni, legyen szó akár cégekről, akár magánszemélyekről.

A budapesti lakáspiac a tavaszi visszaesést „lábon kihordta”, viszont egy ugyanilyen, őszi, gazdasági fékezés már alaposan megnehezítheti az ingatlan adás-vételeket eladói és vásárlói szempontokból is.

„Ingatlanosok kíméljenek!” – ismerős frázis, szinte minden hirdetési portálon a magánhirdetések elengedhetetlen kelléke. Viszont, ha jobban belegondolunk, az ingatlan eladások magas százaléka ennek ellenére is közvetítői segítséggel zajlik le sikeresen. A jelenlegi helyzet pedig még inkább előtérbe helyezi a szakembereket.

A jó szakember érték!

Ez a bölcsesség amúgy az élet minden területén igaz, de ha a jelenlegi piaci tendenciákat figyelembe vesszük, akkor mindenképpen felértékelődik a profi ingatlanértékesítők segítsége. A jelenlegi piacon ugyanis egyfajta keresleti zsugorodás vehető észre. Eltűntek a „kalandorok” és a befektetők is alaposan, két-háromszor is meggondolva vásárolnak a jelenlegi helyzetben.

„Az ingatlankínálat továbbra is széles és minden igényt kielégítő, hiszen az alacsonyabb árfekvésű kislakásoktól kezdve a luxus ingatlanokig minden szegmens folyamatosan megtalálható és elérhető a budapesti belvárosi ingatlanpiacon” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. – „Jelenleg viszont ismételten a tavaszról már ismerős kivárás állapotába rendezkedtek be a nagyobb befektetői csoportok, várva azt, hogy a COVID-19 őszi, második hulláma számukra kedvező mértékben befolyásolja, vagyis csökkenti a belvárosi ingatlanárakat. Ilyen vásárlói magatartás mellett pedig alaposan elnyúlhat egy-egy értékesítési ciklus, ha sikerül egyáltalán magánszemélyként megfelelő vevőt találni.”

A kapcsolati tőke, a piacismeret ezekben az időkben kifejezetten az ingatlanosok mellett szól, akik folyamatosan szondázzák a piacot, napi-heti kapcsolatban állnak saját, vagy cégük fontosabb befektetői csoportjaival. Mindazonáltal az ingatlanszakma is egyfajta megtisztulási folyamaton megy keresztül, kezdenek eltűnni, kikopni az úgynevezett „szerencsevadászok”, éppen ezért, aki jelenleg is a pályán van, azok nagy része mind sokat tapasztalt, kipróbált szakember, stabil ügyfélkörrel, akik reálisan látják és minden nap érzékelik az aktuális piaci helyzetet.

„Természetesen az értékesítő bevonása nem kötelező, ám kifejezetten ajánlott döntés, azonban célszerű nem elköteleződni hosszú távra egy-egy céggel vagy ingatlanközvetítővel, hagyjon mozgásteret az eladó magának is a vevő keresésre amellett, hogy szakembert is bevon a folyamatba” – folytatja a szakértő. – „Érdemes szem előtt tartani azt a tényt is, hogy nem minden megtekintés során érkezik motivált vevő, a vételi szándéknyilatkozat bizonyítja, hogy a szakember tényleges érdeklődőket hoz. Ezért ajánlott különösen odafigyelni arra, hogy kikkel dolgozunk együtt az értékesítési folyamat során, kifejezetten akkor, ha nyomás van az eladón és mielőbb el szeretné adni az ingatlanját.”

