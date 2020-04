Ingatlanhirdetés koronavírus idején

Az első kérdés, ami egészen biztosan eszünkbe jut, hogy vajon van-e értelme meghirdetni eladóvá vált ingatlanunkat ebben a rendkívüli időszakban. Nyilván, ha valaki nincs kényszerhelyzetben, nem kell heteken, hónapokon belül lépnie, akkor nem ez az ideális időszak, de alapvetően azért a dolog most sem lehetetlen. Az elsődleges megtekintés helyszíne eddig is az online tér volt, és a bezártság idején a potenciális vásárlóknak is több ideje van böngészni a neten. Eladóként már a konkurenciafigyelést, a hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlanokat is át tudjuk nézni, persze azért mindenképpen jobb, ha szakértővel is konzultálunk az ár meghatározásával kapcsolatban.

„Máskor is érdemes az aktuális ingatlanpiacon komoly tudással és ismeretekkel rendelkező szakember segítségét kérni, de ez most hatványozottan igaz” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. „A helyzet mostanában hétről hétre változhat, és egy jó ingatlantanácsadó ezt mindig figyelemmel kíséri. Ezenkívül tudunk segíteni abban is, hogy rámutassunk azokra a „termékelőnyökre”, amelyek az adott, értékesíteni kívánt ingatlant vonzóbbá tehetik, hogy a csökkenő vevőcsoport inkább erre a hirdetésre reagáljon.”

Az ingatlanszakma természetesen jelentős megtorpanásról számolt be az elmúlt hetekben, de azért az adatbázisokban mindig vannak reménybeli vásárlók, akik talán éppen egy hasonló árzuhanásra spekuláltak már egy ideje. A gazdasági körülmények folyamatos változásával, az aktuális járványügyi helyzettel együtt most nagyon érzékeny a piac. A Central Home szakértője ettől függetlenül azt ajánlja, hogy aki komolyan gondolja az eladást, vagy lépéskényszerben van, az próbálja meg magát és lakását pozicionálni a piacon. Semmit sem veszítünk vele, ha feltöltjük a hirdetésünket 1-2 online portálra, vagy molinót helyezünk ki az ablakba, mert így a következő 2-3 hónap során kialakulhat egy reálisabb piackép. Ekkor még mindig el tudja dönteni az illető, hogy szeretné-e értékesíteni az ingatlanát, vagy inkább kivár, esetleg magasabb áron tartja a hirdetést. Esetleg visszavonja az értékesítési szándékot.

Aki nagyon gyorsan akar eladni nagyon rövid idő alatt, annak drasztikusan kell csökkentenie az irányárat, hogy vevőre találjon.

De mégis, a „social distance” idején egyáltalán hogyan mutassuk meg a lakásunkat?

„Természetesen számunkra is a legfontosabb a munkatársaink és az ügyfeleink egészsége és biztonsága” – mondja Ben-Ezra Orran. „Első körben azt javasoljuk, hogy az ingatlan paramétereit elektronikusan küldjék át, a megszokott fotóanyag mellett érdemes egy kis videófelvételt is készíteni, ezt fájlküldővel tovább tudjuk juttatni bárkinek. Csak motivált és komoly vevő esetén találkoznak személyesen a felek, és ekkor is csak 1-1 személy lehet jelen mindkét fél részéről, szigorúan maszkban, kesztyűben, az ingatlanokban szellőztetést, fertőtlenítést szintén szoktunk javasolni. Így minimalizálni tudjuk a kockázatot, de ha éppen úgy adódik, meg tud köttetni egy-egy ügylet.”

Az ingatlanszakma tehát várakozó állásponton van, de nem teljes a leállás, még ezekben a hetekben is találtak gazdára lakások Budapest szívében.

