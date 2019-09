Ingatlanfejlesztő: a stabil környezet és az erős gazdaság miatt vonzó Magyarország a befektetőknek

Magyarország azért vonzó az ingatlanbefektetőknek, mert stabil a makrogazdasági környezet – jelentette ki az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában.

Takács Ernő hozzátette: a vonzerőt az erős magyar gazdaság is növeli, amely rekord teljesítményt ért el az elmúlt három negyedévben.

Az ingatlanfejlesztő kiemelte: az októberi müncheni EXPO REAL-on ötmilliárd euró értékben mutatnak be a befektetőknek önkormányzati és magánberuházásokat Budapest és Magyarország standján, ahol a főváros mellett Miskolc, Kecskemét, Szeged és Debrecen projektjeit is ismertetik.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt vezetője a műsorban hangsúlyozta: az egymilliárd eurós fejlesztésük azt mutatja az érdeklődő befektetőknek, hogy stabil és kiszámítható környezetbe érkeznek.

Kitért arra is, hogy Budapest most egy turisztikai hullámon ül. Az elmúlt 8-9 évben a Budapest Airport forgalma csaknem megduplázódott, azonban “a jelen felelőssége, hogy létre tudjuk-e hozni azokat az attrakciókat Budapesten, amik ezt a hatást hosszú távon ki tudják váltani” – mondta. A Liget Budapest projekt egyik legfontosabb értéke Gyorgyevics Benedek szerint, hogy ezeket az attrakciókat építik Budapesten.



A Liget Budapest Projekt vezetője az M1 aktuális csatorna műsorában korábban arról beszélt: az EXPO REAL-on a fókuszban azok a projektek lesznek – elsősorban a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Millenium Háza, a Szépművészeti Múzeum vagy az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – amelyeket vagy az elmúlt időszakban adtak át, vagy a kivitelezés olyan látványos fázisában van, hogy az elkövetkező egy-másfél évben markánsan határozza meg nem csak az érintett kerületek, hanem egész Budapest arculatát.(MTI)