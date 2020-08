Indul az iskolakezdési szezon az Auchanban: a minőség, az ár, a fenntarthatóság és persze a divat is belejátszik a választásba

Füzetet, írószert és papírárut évente akár többször is, iskolatáskát és tolltartót pedig 2-3 évente veszünk az iskolás gyerekeinknek, derül ki az Auchan adataiból. Ahogy az is, hogy a felelős fogyasztói magatartás már a tanszervásárlásnál is érzékelhető. Az ár és a minőség mellett egyre fontosabb szempont lett a környezettudatosság is, a gazdag kínálatban mind többen keresik a környezetbarát termékeket. Az Auchan idei, minden igényt kielégítő tanszerválasztékában nagy hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Az áruházlánc több mint kétezer termékkel készül az iskolakezdésre, azért, hogy mindenki egy helyen találja meg az ízlésének és pénztárcájának megfelelő tanszereket, amelyeket az Auchan pár napja országossá kiterjesztett online rendelésével házhoz is kérhetünk.

Széles, minden igényt lefedő tanszerkínálattal várja a vásárlókat az Auchan, legyen szó költséghatékony megoldásokról vagy prémium termékekről. A szezon augusztus első felében kezdődik, és az előző évek tapasztalatai alapján a csúcsidőszak várhatóan augusztus 20-tól iskolakezdésig tart majd. Megfigyelhető azonban, hogy a tanszerek beszerzése egyre jobban kitolódik szeptemberre, mert sokan inkább megvárják a tanév elejét vagy az első szülői értekezletet, hogy a konkrét elvárások ismeretében pontosan azt vásárolják meg, ami kell. Az áruházlánc ezzel is számol, így azoknak sem kell aggódnia, akik az utolsóperces bevásárlást választják, mert az Auchan választéka szeptember közepéig elérhető lesz.

Az elmúlt években egyértelműen nőtt a sajátmárkás termékek iránti kereslet. A tanszerek beszerzése, főleg több gyereknél, nem kis kiadás, ezért az ár-érték arány meghatározó a termékválasztásnál. Sokan ezért az Auchan sajátmárkás portfóliója mellett döntenek, amelyben a vásárlók igényei, minőségi elvárásai optimálisan találkoznak a pénztárcájuk adta lehetőségekkel. Az egyszeri, nagyobb családi kiadásnál természetesen mindenki józan döntést akar hozni, így még jobban megnézzük, hogy mire adunk ki pénzt. A kedvező ár csak akkor ér valamit, ha minőséggel párosul, hiszen ki örülne, ha az új tanszerek pár hónap alatt tönkre mennének és újakat kellene helyettük venni. Az Auchan sajátmárkás kínálata azért különösen kedvelt, mert – más termékkategóriákhoz hasonlóan – tanszerfronton is minőséget kínál ésszerű és megfizethető áron.

Szerencsére a fenntarthatóság is egyre markánsabb fogyasztói elvárássá kezd válni, és az Auchan is erre szeretné ösztönözni a vásárlókat a választék kialakításával. A kínálatban arányukat tekintve hangsúlyosan szerepelnek az újrahasznosított vagy felelős erdőgazdálkodásból származó termékek, valamint a csomagolásmentes árucikkek, amiket külön kihelyezéssel és dekorációval is jelölnek az áruházakban, hogy a vásárlók könnyebben észrevegyék és jobban eligazodhassanak közöttük. A legtöbb sajátmárkás írószer környezetbarát alapanyagokból készül.

Az ár, a minőség és a fenntarthatóság mellett természetesen az aktuális trendek is meghatározzák, hogy mi kerül végül a kosarunkba, hiszen a legkisebbeknek is egyre konkrétabb elképzeléseik vannak az iskolaszerek kiválasztásakor. Ebben továbbra is jellemzőek bizonyos életkori sajátosságok, de megfigyelhető az is, hogy ma már az alsósok is előszeretettel válogatnak a letisztultabb mintájú és formájú termékek közül. Bár látható ez a tendencia, azért a kisiskolásoknál még mindig masszívan tartják magukat a mesefigurás, a tinédzserek körében pedig a csillogó és pasztell színű termékek. A felsőbb évesek a márkás vagy dizájnolt termékeket keresik előszeretettel. Az Auchan egyébként szívesen ad teret a feltörekvő „dizájnereknek” is, nyári iskolatáskatervező-pályázatának győztesei ugyanis az Auchan által Franciaországban egyedileg legyártott, sajáttervezésű táskájukkal kezdhetik meg a tanévet.

A tanszerek legfontosabb kategóriái: az iskolatáskák és tolltartók, az írószerek és a papíráruk, valamint az iskolai kiegészítő felszerelések. Az áruházláncok közül, mindegyikből az Auchan kínálja ebben az időszakban a legszélesebb választékot. A bőség zavara ugyanakkor nehézséget is jelenthet az eligazodásban, különösen, ha a szülőknek elsőosztályos gyermekük kezdőcsomagját kell összeállítaniuk. Az Auchan ezért minden áruházában kifüggesztett egy tanári útmutatás alapján összeállított tanszerlistát, ami nagy segítség lehet vásárláskor.

A tanszervásárlás jó esetben az anyagi kiadás ellenére is örömteli várakozással, a közös készülődés izgalmával tölti el a családokat, de sok helyen ez jelentős terhet jelenthet, főleg ott, ahol több gyermek is van. Az Auchan ezért a nagycsaládosok támogatására idén is tanszergyűjtést szervez. A mostanra már hagyománynak számító akció meghirdetésével az áruházlánc arra kéri a vásárlóit, hogy vásárlásuk során tegyenek egy plusz tanszert a kosarukba és ajánlják fel adományként. Az összegyűlt tanszereket a Nagycsaládok Országos Egyesülete kapja meg, hogy szétoszthassa azoknak a tagjainak, akiknél valóban nagy nehézségbe ütközik a gyerekek iskolába indítása. A felajánlott termékeket a pénztárak elhagyása után a jól látható gyűjtőpontoknál lehet leadni az áruházakban szeptember 11-ig.