Indul az élet vidéken, a főváros még a védekezésre összpontosít

A kormány rendelkezéseinek megfelelően Budapesten és Pest megyén kívül egyre több intézmény hoz olyan szabályokat, amelyek a koronavírus-járvány előtti időszaknak megfelelő működés felé közelítenek. A fővárosban és környékén ugyanakkor még a védekezés van a középpontban.

A Debreceni Egyetemen (DE) továbbra is digitális formában történik az oktatás, de a gyakorlatigényes záróvizsgák a karok által kidolgozott rendben személyes jelenléttel, szűkített létszámú vizsgabizottságok előtt letehetők a megfelelő, szakma-specifikus védőfelszerelések használata és a távolsági szabályok betartása mellett – közölte az egyetem rektora és kancellárja a május 4-től az intézményben életbe lépő, az MTI-hez is eljuttatott új szabályozásban szombaton.

Szilvássy Zoltán és Bács Zoltán körlevelében utal rá, hogy az írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítására az egyetem gyakorlóintézményeiben május 4-től a megfelelő óvintézkedések mellett sor kerül. A végzős évfolyamokat érintő érettségi időszak mellett az oktatás továbbra is digitális formában történik, az óvodák és a bölcsőde maximum 5 fős csoportokban felügyeletet biztosít a náluk ellátásban részesülő gyermekeknek.

A hallgatók az oktatási épületeket korlátozottan látogathatják, kizárólag a vizsgák és a személyes könyvtári szolgáltatások igénybevételének céljából. Ugyanakkor a kollégiumok alapvetően nem látogathatók, a bezárt kollégiumok zárva maradnak a tanév idején, de az önkéntes munkában részt vevő, valamint gyakorlati kötelezettségüket teljesítő orvostanhallgatók, a külföldiek és a határon túli magyar hallgatók elhelyezését eddig is biztosító kollégiumok lehetőséget adnak a záróvizsgákon és gyakorlatokon részt vevő, eredetileg is kollégista hallgatók elhelyezésére. Rendezvények további intézkedésig nem tarthatók – közölték az egyetem vezetői.

Az egészségügyi dolgozók munkavégzése továbbra is folyamatos, figyelembe véve a fokozatosan újrainduló betegellátási tevékenységeket. Az egyetem nyitott és zárt létesítményeit sportolás, edzés céljából – az érvényes korlátozásokkal – hétfőtől használhatják az érdeklődők.

Május 5-től újra nyilvánossá válnak a misék a szentkúti bazilikában, május 10-től pedig ismét tarthatnak szabadtéri szentmiséket a nemzeti kegyhelyen – tájékoztatta a Váci Egyházmegyéhez tartozó kegyhely sajtófőnöke szombaton az MTI-t.

Kerekes-Dancsok Regina közölte: a részvétel szabályokhoz kötött, a többi közt miséken a püspöki utasítás alapján a járványhelyzetben csak 65 év alattiak vehetnek részt. A többiek továbbra is az interneten keresztül, online kapcsolódhatnak be a szentkúti liturgiákba – tette hozzá.

A hétköznapi misék és a zsolozsmák már május 5-én, keddtől nyilvánosak a templomban. Ezeken – a püspöki rendelkezés szerint – padonként egy ember ülhet és ők sem közvetlenül egymás mögött, illetve mindenki számára kötelező a szájmaszk viselése.

Ugyanakkor a szentmiséken a “békeköszöntésnél” a kézfogás továbbra sem lehetséges, illetve az áldozás is kézbe történik, továbbá a gyóntatás szabadtéren zajlik – közölte a sajtófőnök.

Hétfőn a Miskolci Állatkert és Kultúrpark újra megnyitja kapuit az érdeklődők előtt, a látogatók egészségének megóvása érdekében a nyitás azonban egyelőre korlátozott lesz – közölte Miskolc polgármesteri hivatala az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a zárt terek, állatházak még zárva tartanak, valamint nem lesznek látványetetések, állatbemutatók sem, hogy biztosítani lehessen az előírt védőtávolság megtartását. Az állatkert sétaútjai azonban teljes egészében végigjárhatók, és jó idő esetén a legtöbb állat is a külső kifutókban tartózkodik.

Május 5-én, kedden ismét megnyílik a békési piac – közölte a település alpolgármestere az MTI-vel. Polgár Zoltán közleményében azt írta, a korlátozott értékesítési helyek és a védőtávolság betartása érdekében a piacfelügyelet eldöntheti, kinek engedélyezi az árusítást, amely kizárólag az épületek és a kerítések által határolt belső udvaron, a “csarnok” területén lehetséges.

Közölte azt is, a piac területére csak maszkban lehet belépni, egymástól pedig másfél méteres távolságot kell tartani, a vásárlók nem nyúlhatnak az áruhoz, azt csak az eladó foghatja meg, aki köteles maszkot és gumikesztyűt viselni. A 65 év felettiek kizárólag 9 óra és 10 óra 30 perc között vásárolhatnak – tette hozzá.

Budapest XII. kerületének önkormányzata a héten 43, a kerületi házi gondozásban részt vevő munkatársán végeztetett koronavírus-teszteket, melyek mindegyike negatív lett – közölte a Hegyvidéki Önkormányzat szombaton az MTI-vel. Azt írták: a tesztelés a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónőket, az újszülötteket látogató, az egészséges csecsemőket beoltó területi védőnőket, az otthonukból kimozdulni nem tudó betegeket ellátó szakápolókat, illetve közösségi pszichiátriai gondozókat érintette.

Hozzátették: az önkormányzat a közelmúltban keretmegállapodást kötött megbízható szerológiai és PCR tesztek végzésére, mert a korábban alkalmazott gyorstesztek három esetben is téves eredményt mutattak a többszörös PCR teszttel elvégzett kontroll alapján. A megbízható szerológiai tesztekkel a maximális biztonság érdekében hetente tesztelik az idősekkel rendszeres közeli kapcsolatban lévő munkatársaikat – írták.

Bár Martonvásár Fejér megyében található, a település a budapesti agglomeráció része, ezért a város vezetése úgy döntött, hogy éppen annyira fognak lazítani a szabályokon, mint Budapesten. Az önkormányzat egyelőre nem tervez könnyítéseket és a korábbi, szigorú szabályok betartására kértek minden helyi vállalkozást és vendéglátóhelyet is.(MTI)