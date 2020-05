Indul a HELL Ãºj kampÃ¡nya Bruce Willis-szel!

Bruce Willis az energiaital mellett HELL ENERGY Coffee-t is iszik a HELL új filmjében, sőt egy csinos nő is feltűnik mellette. A hollywoodi sztárral New Yorkban forgatott reklám mától látható a televíziós csatornákon és a közösségi médiában.



A HELL ENERGY immáron másodszor forgatott Bruce Willis-szel, aki újabb két évre lesz a márka arca. A világszerte több mint 50 országba exportáló és számos országban piacvezető HELL a világ legszebb nőjének választott Zuleyka Riverát is leszerződtette, aki minden idők legnézettebb – 6,7 milliárdos megtekintésű – videoklipjében, a Despacito-ban is főszerepet játszott.

A kampány nem csupán a HELL energiaitalát, de a HELL nemzetközi piacain idén induló új tejeskávéját, a HELL ENERGY COFFEE-t is népszerűsíti. A filmet két helyszínen, a new yorki utcákon és egy 52. emeleti luxusapartmanban forgatták. A munka ezúttal is egy amerikai produkciós cég bevonásával zajlott, így Bruce Willis már ismerős arcokkal találkozott mind a HELL ENERGY részéről, mind a stáb csapatában. Az amerikai sztár – a korábbi forgatáshoz hasonlóan – vérbeli profiként viselkedett, ugyanakkor most is megmutatta a humoros oldalát, hiszen több alkalommal megnevettette a stábot.



„Csodálatos helyszínen, kiváló hangulatban és gördülékenyen zajlott az idei forgatás. Bár Bruce cinkos mosolyával az első film zárójelenébe is belecsempésztünk egy kis gag-et, az új filmet teljesen más hangulat jellemzi, mint a korábbit. Bruce lezser és lehengerlő természete tökéletesen passzolt a koncepciónkhoz, amelyhez Zuleyka személyében tökéletes partnert találtunk. – mondta el a forgatásról Pantl Péter a HELL ENERGY nemzetközi kommunikációs- és marketingigazgatója.

A Bruce Willis nevével fémjelzett kampány május közepétől indul világszerte. A reklámfilm ezen a linken tekinthető meg:

https://www.hellenergy.com//bw_tvc

Az új kampány kreatív ötlete házon belül született, a HELL ENERGY kommunikációs és marketing csapata dolgozta ki a storyline-t is, és már csak a megvalósításhoz fordultak külső szakemberekhez.



A két évvel ezelőtti első Bruce Willis-szel készült reklámfilmhez hasonlóan az új spotot is az amerikai Sinema Films készítette, Kegye Barnabás kreatív igazgató közreműködésével.

stáb

rendező: Jeremy Charbit

operatőr: Magdalena Gorka

smink: Aina Lee

fotó: Chris Knight

stand-in: Eric Buarque stylist: Lori Stilson, Bruce Willis személyi stylist-ja

executive producer: Noel Maimu

creative director: Kegye Barnabás

Bruce Willis és Zuleyka közös filmjével és fotóival Magyarországon május közepétől TV spotokban, Facebook, Instagram, YouTube hirdetésekben, később óriásplakátokon, citylightokon, járműreklámokon és a termékeket árusító hiper- és szupermarketekben lehet majd találkozni, továbbá a kampányt influencer- és PR aktivitások is kiegészítik.

A HELL ENERGY május közepén induló nemzetközi kampánya 50 országra terjed ki.

A HELL ENERGY-ről:

A HELL ENERGY a világ egyik legdinamikusabban fejlődő FMCG márkája. A HELL ENERGY 2006-ban családi vállalkozásként indult Magyarországon, és jelenleg is családi-multiként működik, ugyanazzal tulajdonosi körrel, amely alapította a márkát. A HELL rekordidő alatt lett hazánk piacvezető márkája, majd a kiváló termékeknek, a hatékony sales stratégiának és az egyedi marketing megoldásoknak köszönhetően ma már világszerte több mint 50 országban van jelen. Piacvezető többek között Bulgáriában, Magyarországon, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Szlovákiában, Horvátországban, Görögországban, Cipruson is. A vállalat 2017 óta a termékek csomagolását is házon belül készíti saját tulajdonú, legmodernebb eszközökkel felszerelt alumínium italdobozgyárában, a QUALITY PACK-ban. Ezzel is biztosítva a fogyasztóknak, hogy a kedvenc energiaitaluk a jövő csomagolásában, a 100 százalékosan, végtelenszer újrahasznosítható alumínium dobozban kerüljenek forgalomba.

2018 mérföldkő volt a HELL ENERGY márka számára: első globális reklámkampányát a hollywoodi sztár, Bruce Willis közreműködésével forgatta, illetve a folyamatos termékinnovációknak köszönhetően 2019-ben egy új szegmensben, a tejeskávék piacán is megjelent ENERGY COFFEE termékcsaládjával.

A HELL ENERGY sikerének két legfontosabb alappillére a prémium minőség és a nagyszerű ár-érték arány.