Impeachment – A szerdai szavazÃ¡s elÅ‘tti utolsÃ³ meghallgatÃ¡st tartjÃ¡k a kÃ©pviselÅ‘hÃ¡zban

A Donald Trump amerikai elnök ellen indítandó alkotmányos felelősségre vonási eljárásról (impeachment) tartandó szerdai képviselőházi szavazás előtti utolsó meghallgatását tartották kedden a képviselőház házszabályokkal foglalkozó bizottságában.

A házszabályokkal foglalkozó bizottság vitájában arról döntenek a törvényhozók, hogy szerdán milyen szabályok és feltételek között folytassa az alsóház egésze az impeachment megindításáról tartandó vitát és voksolást. A kilenc demokrata és négy republikánus politikusból álló bizottság megvitatja az impeachment-eljárásban felhozandó két vádpontot, amelyet a múlt héten az igazságügyi bizottság fogalmazott meg és fogadott el.

A vita a szokások szerint egy demokrata párti és egy republikánus írásban rögzített nyilatkozatának felolvasásával kezdődött meg, majd a törvényhozók az igazságügyi bizottság tagjait kérdezték az elnök ellen megfogalmazott két vádpontról. A Donald Trump ellen felhozott két vádpont: a hatalommal való visszaélés és a kongresszus munkájának akadályozása.

A elnök alkotmányos felelősségre vonási eljárását a demokrata párti törvényhozók kezdeményezték, egy Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti júliusi telefonbeszélgetés miatt. A beszélgetés során ugyanis Trump felvetette, hogy korrupciós vizsgálatot kellene indítani Kijevben a demokraták elnökjelölt-aspiránsa és volt alelnök, Joe Biden és a fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiben.

Az eljáráshoz vezető képviselőházi meghallgatásokat összegző bizottsági jelentés a meghallgatások nyomán arra a következtetésre jutott, hogy Trump az Ukrajnának a képviselőház által korábban megszavazott katonai segély átutalásának visszatartásával “zsarolta” a kijevi vezetést, és más hivatalos csatornákat is felhasznált ahhoz, hogy 2020-as újraválasztásához “külföldi segítséget” vegyen igénybe.



A keddi bizottsági vitában új elemként merült fel Donald Trump személyes ügyvédjének, Rudolph Giulianinak a szerepe. Giuliani ugyanis a napokban Ukrajnában járt, és a Twitteren azt jelezte, hogy bizonyítékai vannak Bidenék korrupciós ügyleteiről, hétfő este pedig a többi között azt közölte, hogy része volt Marie Yovanovitch korábbi kijevi amerikai nagykövet visszahívásában, sőt ez kifejezetten az ő kezdeményezése volt. A bizottsági vitában Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője megjegyezte: “az összeesküvés folytatódik, nem maradtak abba az erőfeszítések a választásunkba történő külföldi beavatkozás biztosítására”. A vita közben Mitch McConnell, a szenátusban többségben lévő republikánus frakció vezetője bejelentette, hogy nem ad helyt a szenátus demokrata párti frakcióvezetője, Chuck Schumer kérésének, miszerint az impeachment-eljárás szenátusi szakaszában hívjanak be legalább négy tanút, köztük Mick Mulvaneyt, a Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnökét és John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadót.“Mi nem kreáljuk az impeachmentet, hanem elbíráljuk” – fogalmazott a republikánus politikus, hozzátéve, hogy a szenátusnak nem dolga a képviselőház munkáját elvégezni. Mint fogalmazott: “a szenátusnak bíróként és esküdtszékként kell cselekednie, meg kell hallgatnia a peres ügyet és nem feladata megismételni az egész tényfeltáró vizsgálatot, csak azért, mert dühös pártemberek gyorsan és felületesen végigszaladtak rajta”.McConnell “különös kérésnek” minősítve Schumer javaslatát, azon feltételezésének is hangot adott, hogy a demokrata szenátusi vezető a pártja képviselőházi politikusaival egyeztetett. McConnell ezt megengedhetetlennek tartotta.A Fehér Ház szintén jelezte, hogy ellenzi tanúk meghívását a szenátusi tárgyalásra. Donald Trump kedden a Twitteren ismét jelezte, hogy véleménye szerint az egész impeachment-eljárás “csalás”.Az elnök kedd délután hatoldalas levelet intézett Nancy Pelosi házelnökhöz. A levélben kifejezte “a legerőteljesebb tiltakozást a pártos impeachment-eljárás keresztes hadjárata ellen”. Az eljárást “a demokrata törvényhozók példátlan és alkotmányellenes hatalmi visszaélésének” minősítve leszögezte: a képviselőház igazságügyi bizottsága által megfogalmazott vádpontok “nem felelnek meg sem az alkotmány elvének és értelmezésének, sem a joggyakorlat normáinak”. Megfogalmazásában Nancy Pelosi “megsérti hivatali esküjét, megszegi az alkotmányra tett hűségesküjét, és nyílt háborút hirdet az amerikai demokrácia ellen”.Az elnök később a Fehér Ház Ovális Irodájában – a guatemalai elnökkel tartott találkozója közben – újságíróknak azt mondta: szerdán nem követi majd az impeachmentről tartott szavazást a képviselőházban. Ismét csalásnak minősítette az egész eljárást. Megismételte azt is, hogy “a Republikánus Párt soha nem volt ilyen egységes, mint most”.(MTI)