Ilyen volt a harmadik hullám a belvárosi ingatlanpiacon

Valljuk be őszintén, a járvány második hullámát megélve azért legtöbben arra számítottak, hogy most már hamarosan rendeződik a helyzet, és minden szektorban, így az ingatlanpiacon is, ha alacsonyabb működési fokon is, de stabilabb lesz. Viszont a harmadik hullám megérkezése azonnal felborított minden elképzelést, mert úgy lakossági, mint gazdasági oldalon sokkal durvábban csapott le, mint ahogyan azt korábban elképzeltük.

„Attól tartottunk, hogy ismétlődik a tavaly márciusi helyzet és ismét rendkívül szigorú zárás lesz minden téren” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. -„A magyar kormány döntése értelmében viszont valamennyi tevékenység bizonyos, járványhelyzethez igazított formában folytatódhatott. Ily módon értelemszerűen eleinte érzékelhető volt

valamennyi visszaesés a belvárosi ingatlanpiacon, de gyorsan visszaállt a stabil bázisú tranzakciószám, amely azért természetesen lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi években.”

A belvárosi ingatlanok szakértője természetesen az adásvételek értékére is kitért. Ezen a területen sem volt különösebben nagy változás a területen. Kisebb mértékű csökkenés leginkább az alacsony vevőcsoportú ingatlanoknál volt megfigyelhető, leginkább a felújítandó ingatlanoknál, továbbá azoknak a lakásoknak az esetében, amelyek elsődlegesen rövidtávú kiadásra alkalmasak.

„Mi úgy tapasztaltuk, hogy ahol a kereslet markánsan megmaradt, ott az ingatlanok értékei stabilak maradtak és enyhén emelkedő pályán mozogtak” – folytatja a szakértő. – „Az exkluzív lakások tekintetében ugyan csökkent valamelyest a kereslet, az árak viszont ott is egyértelműen stabilak maradtak.” – ez a jelenség általánosan igaz volt a válság előtt is, mégpedig, hogy az exkluzív ingatlanok nem veszítenek az értékükből (vagy csak nagyon minimálisan) még akkor sem, ha csökken a kereslet. Tehát kijelenthetjük, ez nem csak a jelenlegi gazdasági válság sajátossága.

A Central Home tapasztalatai szerint jelen pillanatban a leginkább mozgó vevői csoport a belvárosban a 40-50 millió forint közötti, beköltözésre alkalmas lakásokat keresők csoportja. Ezek olyan ingatlanok, amelyek jó állapotúak, több hálószobásak, jó lokációval rendelkeznek, esetleg rendelkeznek erkéllyel – ezeknél a lakásárak enyhén emelkedtek.

A szakértő úgy véli, hogy lassan már a kilábalás következik a harmadik hullámból, hiszen jelenleg minden intézkedés és lépés arra utal, hogy innentől jó eséllyel csökkenhet a járvány terjedési üteme, hála az oltásoknak és az emberek óvatos magatartásának, így nyárra nem csak a megszokott életvitelünkhöz kerülünk közelebb, hanem az ingatlanpiac nagyobb mértékű újraéledéséhez is.