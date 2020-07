Így szerezz forrást kezdő vállalkozásodhoz!

Az induló cégek számára az egyik legnagyobb fejtörést a fejlődéshez szükséges megfelelő mennyiségű tőke bevonása okozza. Mivel egy vállalkozás érettségének különböző fázisaiban eltérő módon juthat pénzhez, fontos tudni, hogy a kezdeti szakaszban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Az induláskor a leggyakrabban saját és európai uniós forrásokra támaszkodnak, valamint magán kockázati tőkebefektetést vesznek igénybe a vállalkozások, az érettebb cégek számára pedig az önerő mellett a banki hitelek a meghatározók – tájékoztat a K&H Bank.



Azt, hogy egy vállalkozás milyen finanszírozási formákat tud igénybe venni, nagyban befolyásolja, hogy az életciklusának mely szakaszában tart. Az induló, illetve kezdeti szakaszban lévő vállalkozások gyakran szembesülnek azzal, hogy nehezebben jutnak külső forráshoz, mint a már több éve sikeresen működő cégek, mivel nagyobb kockázatot jelentenek. „A Magyarországon második alkalommal képernyőre kerülő Cápák között üzleti műsorba jelentkezők beszámolói is azt erősítik meg, hogy a korai fázisban a legismertebb és legnépszerűbb pénzszerzési módok a saját és családi tőke bevonása, az állami és európai uniós lehetőségek, valamint a magán kockázati tőkebefektetés. Az alábbi tanácsok segítenek megismerni a finanszírozási lehetőségeket, kitérve arra is, hogy melyik forrást, mikor érdemes igénybe venni” – mondta el Kökény Roland, a K&H Bank kkv szegmens marketing vezetője.

Saját forrás: induláskor jellemzően elsősorban saját magukra támaszkodhatnak a kezdő vállalkozások, illetve az ismeretségi körükben keresnek külső forrást, amit a szakma kellő humorral „3F”-ként (family, friends, fools) összegez: elsősorban a család, a barátok (és a „bolondok”) jelenthetik a támogatást. Az ismerősök meggyőzése a kezdeti finanszírozásról a vállalkozás első sikere is lehet. Ez azonban kockázatos is egyben, hiszen egyrészt befektetői tapasztalat híján a közeli ismerősök olyan ötletet is támogathatnak, amit egy tapasztalt szakember nem tenne, mert az nem piacképes, másrészt a személyes kapcsolatokat is befolyásolhatja egy esetleges kudarc.

Magán kockázati tőkebefektetés: kockázatitőke befektetőkhöz már egy előrehaladottabb szakaszban érdemes fordulni, amikor a vállalkozásnak már vannak eredményei, jól ismeri terméke, szolgáltatása piacát és relatívan rövid idő alatt szeretne egy magasabb szintre lépni, piacát bővíteni. A magánbefektetők szakértelmükkel, kapcsolati tőkéjükkel is tudnak támogatni, azzal viszont érdemes számolni, hogy társtulajdonosként nagyobb befolyással, akár döntési jogkörrel is bírhatnak a cégben. A vállalkozás szempontjából ezért döntő jelentőségű azt tisztázni, hogy a finanszírozásért cserébe, milyen mértékben lép be a tulajdonlásba és a cég irányításába a befektető.

Crowdfunding: a nemzetközi szinten már bevált közösségi finanszírozás (crowdfunding) egyelőre még nem elterjedt a hazai gyakorlatban, de vannak már pozitív tapasztalatok ezen a téren. A közösségi finanszírozás során, a vállalkozások erre szakosodott weboldalakon, kampány jelleggel pénzt kérnek/gyűjtenek magánszemélyektől arra, hogy ötletüket megvalósíthassák vagy terméküket eljuttathassák a prototípus elkészültétől a tömeggyártásig, azaz a leendő vevőikkel finanszírozzák elő a gyártást. A sikeres kampányhoz kiterjedt kapcsolati hálóra van szükség, viszont ha elérik a kitűzött célt, nagyobb eséllyel találhatnak további befektetőket. Arra érdemes figyelni, hogy a crowdfunding kampány indítása költségekkel jár, illetve a nagy forgalmat bonyolító oldalak használatához kiváló angolnyelv-tudás szükséges.

Banki hitelek: a hosszabb ideje működő cégek körében népszerű a banki hitel, amely igénybevételéhez általában egy-két lezárt pénzügyi év szükséges. A hitelfelvételnél a K&H Bank szakértői támogatással, tanácsadással segít megtalálni a vállalkozás igényeihez, üzleti céljaihoz, pénzügyi terveihez leginkább illeszkedő lehetőségeket.

Szakmai tőke: a finanszírozási lehetőségek mellett érdemes keresni és figyelni az olyan lehetőségeket is, melyek a felelős üzleti döntések meghozatalához és az önképzéshez nyújtanak támogatást. Ennek egyik alternatíváját a startup vállalkozások számára az inkubátorprogramok jelenthetik. A Start it @K&H inkubátorprogramon keresztül a K&H is hozzájárul a kiváló ötletek és az induló vállalkozások támogatásához. A program ingyenes iroda használattal, mentorációval és tanácsadással valamint a partnereivel együtt nyújtott, a fejlődéshez szükséges innovatív juttatásokkal támogatja az ötletek megvalósulását.

Induló vállalkozások esetében még a cégalapítás előtt érdemes szakemberekkel konzultálni a tervezett üzleti tevékenységhez, üzleti modellhez leginkább illeszkedő cég- és adózási forma kiválasztása céljából, vagy akár a piacra lépést támogató első marketing kampány megtervezéséhez szükséges alapismeretekről. A K&H Bank négy évvel ezelőtt indította el az üzletet ide! vállalkozásösztönző programját, melynek weboldalán hasznos információhoz és tanácsokhoz juthatnak az induló és fejlődő vállalkozások.

